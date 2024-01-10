تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تابعنا عبر
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
04:20 GMT 10.01.2024
الدفاع الروسية : أنظمة الدفاع الجوي دمرت الليلة طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة ساراتوف
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة بدون طيار أوكرانية في أجواء مقاطعة ساراتوف.
وقالت الوزارة في بيان: " الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية ".
وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة ساراتوف".