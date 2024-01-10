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https://sputnikarabic.ae/20240110/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-إسرائيل-تبحث-تعيين-ليبرمان-في-حكومة-الحرب-صور-وفيديو-1084869836.html
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تبحث تعيين ليبرمان في حكومة الحرب.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تبحث تعيين ليبرمان في حكومة الحرب.. صور وفيديو
يبحث مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الليكود، خطة لاستمرار حكومة الحرب في حال استقالة الوزير بيتي غانتس. 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T22:20+0000
2024-01-10T22:21+0000
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, новый онлайн для белой редактуры, غزة, قطاع غزة, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, новый онлайн для белой редактуры, غزة, قطاع غزة, العالم
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تبحث تعيين ليبرمان في حكومة الحرب.. صور وفيديو

22:20 GMT 10.01.2024 (تم التحديث: 22:21 GMT 10.01.2024)
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يبحث مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الليكود، خطة لاستمرار حكومة الحرب في حال استقالة الوزير بيتي غانتس.
وحسب الخطة التي نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن المقربين من نتنياهو يبحثون تعيين أفيغدور ليبرمان مكان غانتس في حال استقالته لضمان استمرار حكومة الحرب.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات مفاجئة نفذتها "حماس" على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، وما يزيد عن23 ألف قتيل فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.
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