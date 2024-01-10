https://sputnikarabic.ae/20240110/حاملات-الطائرات-الأمريكية-الحديثة-تحتوي-على-6-آلاف-رقاقة-صينية-1084848604.html
حاملات الطائرات الأمريكية الحديثة تحتوي على 6 آلاف رقاقة صينية
حاملات الطائرات الأمريكية الحديثة تحتوي على 6 آلاف رقاقة صينية
كتبت مجلة روسية، اليوم الأربعاء، أن اعتماد صناعة الدفاع الأمريكية على الإلكترونيات الصينية تضاعف ست مرات في الفترة من 2005 إلى 2020، وتضاعف عدد الشركات المصنعة... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T08:45+0000
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وقالت تارا دوجيرتي، رئيسة الوكالة التي أجرت التحليل لمجلة "فوربس": "تعتمد أحدث حاملات الطائرات الأمريكية من طراز "جيرالد فورد" على أكثر من 6500 من أشباه الموصلات الصينية. وتعتمد العديد من السفن والطائرات التابعة للبحرية الأمريكية بالمثل على آلاف الرقائق الصينية"، وفق تقرير مجلة "روسكويه أروجي".إن حصة المكونات القادمة من الصين كبيرة بشكل خاص في الأسلحة البحرية والذخائر الموجهة بدقة الأمريكية، كالقذائف الموجهة بالأقمار الصناعية والليزر، والصواريخ والقنابل.يبدو الوضع حرجًا فيما يتعلق بالذخائر البعيدة المدى، التي تنوي الولايات المتحدة الأمريكية استخدامها لاحتواء الصين في منطقة المحيط الهادئ.وأضافت بكين أنه تم منع الشركات والأفراد الصينيين من التعامل مع الشركات الخاضعة للعقوبات، وسيتم تجميد جميع الممتلكات المملوكة لهذه الشركات في الصين بموجب قانون مكافحة العقوبات الأجنبية الصيني.وأوضحت أن القرار اتُخذ ردًا على"الإجراءات الخاطئة الجسيمة" التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية.وحث البيان، الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ صين واحدة والتوقف عن تسليح تايوان، والتوقف عن استهداف الصين بعقوبات أحادية غير قانونية، وإلا سيكون هناك رد قوي وحازم من بكين.
https://sputnikarabic.ae/20240107/الصين-تفرض-عقوبات-على-5-شركات-أمريكية-بسبب-مبيعات-أسلحة-لتايوان-1084773014.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
حاملات الطائرات الأمريكية الحديثة تحتوي على 6 آلاف رقاقة صينية
كتبت مجلة روسية، اليوم الأربعاء، أن اعتماد صناعة الدفاع الأمريكية على الإلكترونيات الصينية تضاعف ست مرات في الفترة من 2005 إلى 2020، وتضاعف عدد الشركات المصنعة الصينية في سلسلة التوريد العسكرية الأمريكية أربع مرات، وذلك بناءً على نتائج التحليل الذي أُجري بتكليف من البنتاغون.
وقالت تارا دوجيرتي، رئيسة الوكالة التي أجرت التحليل لمجلة "فوربس": "تعتمد أحدث حاملات الطائرات الأمريكية من طراز "جيرالد فورد" على أكثر من 6500 من أشباه الموصلات الصينية. وتعتمد العديد من السفن والطائرات التابعة للبحرية الأمريكية بالمثل على آلاف الرقائق الصينية"، وفق تقرير مجلة "روسكويه أروجي".
إن حصة المكونات القادمة من الصين كبيرة بشكل خاص في الأسلحة البحرية والذخائر الموجهة بدقة الأمريكية، كالقذائف الموجهة بالأقمار الصناعية والليزر، والصواريخ والقنابل.
يبدو الوضع حرجًا فيما يتعلق بالذخائر البعيدة المدى، التي تنوي الولايات المتحدة الأمريكية استخدامها لاحتواء الصين في منطقة المحيط الهادئ.
ربما تفهم جمهورية الصين الشعبية هذا الأمر واتخذت الاحتياطات اللازمة على مستوى أشباه الموصلات، ولا تحتوي دراسة غوفيني على تحليل للتطورات في مجال الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ولكن بما أن جميع الشركات نفسها تشارك في هذا المجال، فيمكننا أن نفترض أن الصورة هي نفسها هناك.
أعلنت الصين، يوم الأحد7 يناير/ كانون الثاني الجاري، فرض عقوبات على 5 شركات أمريكية للصناعات العسكرية، وذلك في رد فعل غاضب على صفقة بيع أسلحة أمريكية لتايوان، الشهر الماضي.
وأضافت بكين أنه تم منع الشركات والأفراد الصينيين من التعامل مع الشركات الخاضعة للعقوبات، وسيتم تجميد جميع الممتلكات المملوكة لهذه الشركات في الصين
بموجب قانون مكافحة العقوبات الأجنبية الصيني.
وأوضحت أن القرار اتُخذ ردًا على"الإجراءات الخاطئة الجسيمة" التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت إلى أن "مبيعات الأسلحة والعقوبات الأخيرة تضر بشكل خطير بسيادة الصين ومصالحها الأمنية، وتقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وتنتهك الحقوق والمصالح المشروعة والقانونية للشركات والأفراد الصينيين".
وحث البيان، الولايات المتحدة
على الالتزام بمبدأ صين واحدة والتوقف عن تسليح تايوان، والتوقف عن استهداف الصين بعقوبات أحادية غير قانونية، وإلا سيكون هناك رد قوي وحازم من بكين.