https://sputnikarabic.ae/20240110/حزب-الله-يعلن-مقتل-أحد-عناصره-في-غارة-إسرائيلية-جديدة-على-جنوب-لبنان-1084849866.html

"حزب الله" يعلن مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان

"حزب الله" يعلن مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان

أعلن "حزب الله"، اليوم الأربعاء، مقتل أحد عناصره، من بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان". 10.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-10T09:01+0000

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وقال الحزب، في بيان له، إن "المجاهد نابغ أحمد القادري "أبو علي"، ارتقى شهيدا على طريق القدس إثر غارة إسرائيلية على بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان".وأعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان، في وقت سابق اليوم، "مقتل شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية".وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الثلاثاء، استهداف قيادة المنطقة الشمالية التابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد، وذلك ردًا على اغتيال كل من نائب رئيس المكتب السياسي في "حماس"، صالح العاروري، والقيادي في "حزب الله"، وسام طويل.يأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده تتحمل مسؤولية اغتيال القيادي في "حزب الله"، وسام الطويل.وقال كاتس، في تصريحات نقلتها "القناة الـ 14" الإسرائيلية: "لقد وضعنا هدفًا لإعادة الأمن إلى السكان في شمال وجنوب دولة إسرائيل. الولايات المتحدة لن تقاتل بدلاً منا"، مضيفًا أن إسرائيل وضعت 4 مراحل للحرب، وهي الآن في المرحلة الثالثة.وأعلن "حزب الله" اللبناني، أول أمس الاثنين، مقتل أحد قادته الميدانيين في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان. وقال الحزب في بيان، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام الطويل، في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى مقتله".من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد القادة العسكريين في حزب الله، وسام طويل، الذي يعادل رتبة لواء في الجيش الإسرائيلي، وهو المسؤول عن قصف القاعدة الجوية الإسرائيلية في ميرون".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص.

https://sputnikarabic.ae/20240109/مصادر-إسرائيلية-تكشف-عن-استهداف-قائد-كبير-لدى-حزب-الله-في-غارة-جوية-جنوبي-لبنان-1084827454.html

https://sputnikarabic.ae/20240109/حزب-الله-يشيع-القيادي-وسام-الطويل-في-بلدة-خربة-سلم-جنوبي-لبنان-صور--1084837029.html

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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي