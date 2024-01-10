https://sputnikarabic.ae/20240110/خبير-اجتماع-الرياض-بخصوص-أوكرانيا-مجاملة-للولايات-المتحدة-1084856968.html

خبير: اجتماع الرياض بخصوص أوكرانيا مجاملة للولايات المتحدة

خبير: اجتماع الرياض بخصوص أوكرانيا مجاملة للولايات المتحدة

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 10.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-10T13:15+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير: اجتماع الرياض بخصوص أوكرانيا مجاملة للولايات المتحدة خبير: اجتماع الرياض بخصوص أوكرانيا مجاملة للولايات المتحدة

بلينكن يدعو للسماح بعودة الفلسطينيين إلى ديارهم في غزة، ويؤكد أن إسرائيل لا تعارض ذلك. وحول هذا الموضوع، يقول القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، في حديث لبرنامجنا:إسرائيل تستمر في قتل الصحفيين الفلسطينيين بدم بارد، ويقول محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان الدكتور فارس أبو حسن، في حديث لبرنامجنا:بدورها، تقول نائب الأمين العام لحزب "فدا"، السيدة سهام البرغوثي، في حديث لبرنامجنا:بريطانيا تعلن أن الغرب مستعد لتقديم الدعم لأوكرانيا لسنوات. وهو ما قال عنه الباحث السياسي فادي عيد:اجتماع سري حول أوكرانيا في الرياض. وهو ما علق عليه أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل:بدوره، قال المحلل السياسي السعودي الدكتور سعد بن عبدالله الحامد:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2024

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