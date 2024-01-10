https://sputnikarabic.ae/20240110/خبير-اجتماع-الرياض-بخصوص-أوكرانيا-مجاملة-للولايات-المتحدة-1084856968.html
خبير: اجتماع الرياض بخصوص أوكرانيا مجاملة للولايات المتحدة
خبير: اجتماع الرياض بخصوص أوكرانيا مجاملة للولايات المتحدة
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T13:15+0000
2024-01-10T13:15+0000
2024-01-10T13:15+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: اجتماع الرياض بخصوص أوكرانيا مجاملة للولايات المتحدة
خبير: اجتماع الرياض بخصوص أوكرانيا مجاملة للولايات المتحدة
بلينكن يدعو للسماح بعودة الفلسطينيين إلى ديارهم في غزة، ويؤكد أن إسرائيل لا تعارض ذلك. وحول هذا الموضوع، يقول القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، في حديث لبرنامجنا:إسرائيل تستمر في قتل الصحفيين الفلسطينيين بدم بارد، ويقول محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان الدكتور فارس أبو حسن، في حديث لبرنامجنا:بدورها، تقول نائب الأمين العام لحزب "فدا"، السيدة سهام البرغوثي، في حديث لبرنامجنا:بريطانيا تعلن أن الغرب مستعد لتقديم الدعم لأوكرانيا لسنوات. وهو ما قال عنه الباحث السياسي فادي عيد:اجتماع سري حول أوكرانيا في الرياض. وهو ما علق عليه أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل:بدوره، قال المحلل السياسي السعودي الدكتور سعد بن عبدالله الحامد:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2024
نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: اجتماع الرياض بخصوص أوكرانيا مجاملة للولايات المتحدة
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
بلينكن يدعو للسماح بعودة الفلسطينيين إلى ديارهم في غزة، ويؤكد أن إسرائيل لا تعارض ذلك. وحول هذا الموضوع، يقول القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، في حديث لبرنامجنا:
"هذا جزء من التصريحات الإعلانية والدعوية التي يقوم بها بلينكن لتمرير الرؤية الأمريكية في المنطقة وعلى الفلسطينيين، القائمة على استمرار العدوان، ولمواصلة مسار التطبيع، وللتغطية على مجازر الاحتلال وجرائمه في قطاع غزة".
إسرائيل تستمر في قتل الصحفيين الفلسطينيين بدم بارد، ويقول محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان الدكتور فارس أبو حسن، في حديث لبرنامجنا:
"الحديث ليس فقط عن 110 من الشهداء، لكن هناك عائلات الصحفيين وذويهم الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي، كما يرتكب الاحتلال الإسرائيلي الجرائم بحق الصحفيين، وهناك عشرات الشهداء والجرحى والمعتقلين في الضفة الغربية".
بدورها، تقول نائب الأمين العام لحزب "فدا"، السيدة سهام البرغوثي، في حديث لبرنامجنا:
"هناك استهداف متعمد للصحفيين الفلسطينيين، لأنهم يخاطرون بحياتهم من أجل نقل الصورة الحقيقية والواقعية في الميدان، ولتقديم صورة فعلية للجرائم الإسرائيلية والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ولهذا تحاول إسرائيل منعهم من ذلك".
بريطانيا تعلن أن الغرب مستعد لتقديم الدعم لأوكرانيا لسنوات. وهو ما قال عنه الباحث السياسي فادي عيد:
"بريطانيا تريد أن تكون زعيمة الاتحاد الأوروبي وأداة الولايات المتحدة لإضعاف أوروبا والسيطرة عليها فهي عقل أمريكي يحرك الأوروبيين بالعصا وتورطهم في هذا الصراع".
اجتماع سري حول أوكرانيا في الرياض. وهو ما علق عليه أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل:
"انشغال الولايات المتحدة في غزة وبالبحر الأحمر أضعف سيطرتها على أوكرانيا فاستطاعت روسيا تكثيف نشاطها العسكري، والاجتماع ليس إلا مجاملة من قبل المملكة للولايات المتحدة وربما رفع المعنويات".
بدوره، قال المحلل السياسي السعودي الدكتور سعد بن عبدالله الحامد:
"المملكة تلعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين كييف وموسكو وحريصة أن يكون هناك مبادرات سلام ولا يمكن اعتبار الاجتماع سريا لأن السعودية حتما أطلعت الجانب الروسي على كل ما ورد فيه".
التفاصيل في الملف الصوتي...