https://sputnikarabic.ae/20240110/دراسة-تكشف-مصير-أضخم-قرد-عاش-على-الأرض-فيديو--1084862860.html

دراسة تكشف مصير أضخم قرد عاش على الأرض... فيديو

دراسة تكشف مصير أضخم قرد عاش على الأرض... فيديو

كشف علماء دنماركيون أسراراً جديدة عن أضخم قرد عاش على الأرض على الإطلاق، وذلك بعد استخدامهم تقنية جديدة لتحليل بقايا أسنانه التي عثر عليها قبل أعوام. 10.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-10T16:50+0000

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2024-01-10T16:50+0000

مجتمع

علوم

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ووفقاً لدراسة نشرت على موقع "ساينس أليرت"، فقد أكد العلماء، الذين ينتمون لجامعة كوبنهاغن في الدنمارك، أن هذا القرد الذي يطلق عليه "جيجانتوبيثيكاس بلاكي"، ينتمي إلى فصيلة الأورانغوتان (إنسان الغاب)، وكان طوله يبلغ ثلاثة أمتار تقريباً في حين تخطى وزنه الـ600 كيلوغرام، وهو ضعف وزن الغوريلا.وأشار العلماء إلى أنهم استطاعوا التوصل لهذه النتائج وتحديد مواصفات هذا القرد، الذي يعتقدون إلى حد كبير أنه كان أنثى، بعد استخدامهم لتقنية جديدة تعتمد على تحليل "تسلسل البروتين" في أسنان القرد، أي تحليل تسلسل الحمض الأميني للبروتين الموجود في هذه الأسنان.ويعد الحصول على تسلسل البروتين من حفرية عمرها مليوني عام أمراً نادراً، إن لم يكن غير مسبوق، الأمر الذي يبعث الأمل على تطبيق الشيء نفسه على البشر لدراسة تطورهم خلال فترات زمنية طويلة.في حين أن السجلات الأحفورية لا تستطيع أن تخبرنا بشكل قاطع عن سبب انقراض نوعها، فإن تحديد وقت اختفائها يمكن أن يساعد الباحثين على تضييق نطاق فترات التغير البيئي والسلوكي التي توازي انقراضها.كشفت التحليلات أنه قبل وفاة "جيجانتوبيثيكاس بلاكي"، وبحلول وقتها، تحولت غابات جنوب الصين من الظروف التي تناسب "جيجانتوبيثيكاس بلاكي" جيدًا، مثل الغابات الكثيفة ذات الغطاء المظلي الثقيل، والمياه الوفيرة، والفاكهة الوفيرة، إلى ظروف أكثر جفافًا، وكذلك احتراق الأراضي العشبية.على الرغم من أن هذا التغير البيئي كان مصيريًا بالنسبة لـ "جيجانتوبيثيكاس بلاكي"، إلا أن الباحثين يعتقدون أن هناك الكثير لنتعلمه من قصته حول مرونة الحيوانات المهددة بالانقراض في مواجهة تغير المناخ، في الماضي والمستقبل.

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