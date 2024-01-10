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https://sputnikarabic.ae/20240110/لحظة-اقتحام-مسلحين-لاستوديو-أثناء-البث-المباشر-في-الإكوادور-فيديو-1084850761.html
لحظة اقتحام مسلحين لاستوديو أثناء البث المباشر في الإكوادور... فيديو
لحظة اقتحام مسلحين لاستوديو أثناء البث المباشر في الإكوادور... فيديو
تم تداول مقطع فيديو للحظة اقتحام مسلحين محطة تلفزيون عامة في الإكوادور، وتهديد الناس على الهواء مباشرة. 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T09:27+0000
2024-01-10T09:27+0000
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وأظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة بُثت، يوم أمس الثلاثاء، أشخاصًا ملثمين وبعضهم يلوّحون ببنادق داخل محطة تلفزيون "تي سي" في مدينة غواياكيل في الإكوادور.وطلب المسلحون من الموظفين الاستلقاء على الأرض، وصرخوا قائلين إن لديهم "قنابل".وأعلن رئيس الإكوادور، أمس الثلاثاء، أن البلاد في حالة "نزاع داخلي مسلح"، بعد وقوع أعمال شغب واحتجاز رهائن في عدة مدن وسجون، كما قرر تصنيف عصابات الجريمة المنظمة كمنظمات إرهابية.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

لحظة اقتحام مسلحين لاستوديو أثناء البث المباشر في الإكوادور... فيديو

09:27 GMT 10.01.2024
© AFP 2023 / RODRIGO BUENDIAشرطة الإكوادور
شرطة الإكوادور - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
© AFP 2023 / RODRIGO BUENDIA
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تم تداول مقطع فيديو للحظة اقتحام مسلحين محطة تلفزيون عامة في الإكوادور، وتهديد الناس على الهواء مباشرة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة بُثت، يوم أمس الثلاثاء، أشخاصًا ملثمين وبعضهم يلوّحون ببنادق داخل محطة تلفزيون "تي سي" في مدينة غواياكيل في الإكوادور.
وطلب المسلحون من الموظفين الاستلقاء على الأرض، وصرخوا قائلين إن لديهم "قنابل".
وأعلن رئيس الإكوادور، أمس الثلاثاء، أن البلاد في حالة "نزاع داخلي مسلح"، بعد وقوع أعمال شغب واحتجاز رهائن في عدة مدن وسجون، كما قرر تصنيف عصابات الجريمة المنظمة كمنظمات إرهابية.
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