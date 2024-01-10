https://sputnikarabic.ae/20240110/ليبيا-تعلن-موعد-تقديمها-مرافعة-ضد-إسرائيل-أمام-العدل-الدولية-1084868413.html
ليبيا تعلن موعد تقديمها مرافعة ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"
ليبيا تعلن موعد تقديمها مرافعة ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"
أعلن السفير الليبي لدى هولندا، زياد دغيم، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستقدم مرافعة أمام محكمة العدل الدولية في 22 فبراير/ شباط المقبل، في القضية المرفوعة ضد... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T20:42+0000
2024-01-10T20:42+0000
2024-01-10T20:42+0000
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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن دغيم قوله بأن جلسة 22 فبراير ستعقد في الساعة 16:00 بتوقيت غرب أوروبا.يشار إلى أن القضية، التي رفعتها فلسطين وليبيا، هي الثانية بعد قضية رفعتها جنوب أفريقيا والتي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة حاليا.وشدد السفير الليبي على أن بلاده ستحضر الجلسة المقررة غدا الخميس في مدينة لاهاي إلى جانب فلسطين، لدعم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا.وفي وقت سابق، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تقديم الدعم للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، واتخاذ إجراءات التواصل معها ومساندتها.وشدد تكالة في خطاب نُشر يوم أمس الثلاثاء، على ضرورة تكليف فريق من الخبراء القانونيين لإعداد الملفات القانونية اللازمة لتعزيز فرص نجاح هذه الدعوى، وبذل الجهود والمساعي لبلورة جهد عربي إسلامي مشترك تجاه هذا الموقف.ولجأت جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، قالت فيها إن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وأنها لا تعمل على معاقبة أولئك الذين يحرضون على الإبادة الجماعية".وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة مناقشة الموضوع، في الأيام المقبلة، وإصدار أمر مؤقت ضد إسرائيل يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحسب الطلب، فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من "أضرار إضافية لا يمكن إصلاحها".
https://sputnikarabic.ae/20240110/رئيس-الحكومة-الأردنية-يعلن-عن-تحرك-بشأن-الدعوى-ضد-إسرائيل-أمام-العدل-الدولية-1084860238.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, جنوب أفريقيا
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, جنوب أفريقيا
ليبيا تعلن موعد تقديمها مرافعة ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"
أعلن السفير الليبي لدى هولندا، زياد دغيم، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستقدم مرافعة أمام محكمة العدل الدولية في 22 فبراير/ شباط المقبل، في القضية المرفوعة ضد السلطات الإسرائيلية بسبب اعتداءاتها في قطاع غزة.
ونقلت بوابة
"الوسط" الليبية عن دغيم قوله بأن جلسة 22 فبراير ستعقد في الساعة 16:00 بتوقيت غرب أوروبا.
يشار إلى أن القضية، التي رفعتها فلسطين وليبيا، هي الثانية بعد قضية رفعتها جنوب أفريقيا والتي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة حاليا.
وشدد السفير الليبي على أن بلاده ستحضر الجلسة المقررة غدا الخميس في مدينة لاهاي إلى جانب فلسطين، لدعم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا.
وفي وقت سابق، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
، محمد تكالة، أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تقديم الدعم للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، واتخاذ إجراءات التواصل معها ومساندتها.
وشدد تكالة في خطاب نُشر يوم أمس الثلاثاء، على ضرورة تكليف فريق من الخبراء القانونيين لإعداد الملفات القانونية اللازمة لتعزيز فرص نجاح هذه الدعوى، وبذل الجهود والمساعي لبلورة جهد عربي إسلامي مشترك تجاه هذا الموقف.
ولجأت جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، قالت فيها إن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وأنها لا تعمل على معاقبة أولئك الذين يحرضون على الإبادة الجماعية".
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة مناقشة الموضوع، في الأيام المقبلة، وإصدار أمر مؤقت ضد إسرائيل يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحسب الطلب، فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين
من "أضرار إضافية لا يمكن إصلاحها".