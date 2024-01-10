https://sputnikarabic.ae/20240110/متحدث-اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-يدعو-لإجلاء-المصابين-من-غزة-فورا-1084854237.html

متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر يدعو لإجلاء المصابين من غزة فورا

متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر يدعو لإجلاء المصابين من غزة فورا

قال زياد أبو لبن، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن "اللجنة موجودة في الميدان في غزة وتتلقى الكثير من الاتصالات من الغزاويين من أجل إجلائهم... 10.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-10T11:44+0000

2024-01-10T11:44+0000

2024-01-10T11:44+0000

حصري

العالم العربي

أخبار العالم الآن

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/02/1083673377_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4ae2d27e8a7175546039ed4b074ffdb7.jpg

وتابع، في تصريح لراديو "سبوتنيك": "الأمور معقدة جدًا ولا تستطيع منظمة بعينها الاستجابة لهذا البحر الهادر من الاحتياجات"، مضيفًا: "يجب أن يكون هناك تكافل جماعي حتى تستطيع المنظمات الإنسانية تلبية الاحتياجات الضخمة لأهالي قطاع غزة".وأوضح أبو لبن: "الوضع كارثي، وأعداد الضحايا كبيرة والمستشفيات لا يمكنها تلبية الاحتياجات، والأوضاع الاجتماعية كارثية، حيث يحتاج الآلاف لإعادة الروابط مع ذويهم وأسرهم بعد تشتيت وتشريد العديد منهم، بالإضافة الى الاعتقالات التي لا تتوقف".وتابع متحدث الصليب الأحمر: "من الواضح أنه يصعب تلبية كل هذه الاحتياجات، ولذلك بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التركيز على العمل النوعي والعمل مع قطاعات بعينها، وخاصة المستشفيات، وبالفعل أجرى الأطباء التابعين للجنة مئات العمليات لإنقاذ المصابين، لكن تدمير البنية التحتية يجعل الوصول إلى الكثير من الأماكن في غزة غير ممكن".وأكد زياد أبو لبن أن "الاحتياجات هائلة وبالطبع لا بد من توجيه الشكر لكل من قدم مساعدات، لكنها لا تكفي كل الاحتياجات الضخمة التي يجب توفيرها للناس في غزة".وأضاف: "هناك حاجة كبيرة لنقل الكثير من الحالات الصعبة خارج قطاع غزة، ولذلك ندعو كل الدول المحيطة بالقطاع إلى إجلاء هؤلاء المصابين، لأن هناك كثيرين ينتظرون دورهم في عمليات الإجلاء والأمر صعب للغاية".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، حتى الـ9 من يناير/ كانون الثاني الجاري (اليوم رقم 95 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 23 ألف قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

https://sputnikarabic.ae/20240110/متحدث-الصحة-في-غزة-لـسبوتنيك-آلية-نقل-الجرحى-خارج-القطاع-تسهم-في-مقتل-المصابين-ونحتاج-لتغييرها-1084850861.html

https://sputnikarabic.ae/20240110/وزارة-الصحة-في-غزة-لـسبوتنيك-إسرائيل-قامت-بتصفية-الوجود-الصحي-شمالي-القطاع-1084851508.html

https://sputnikarabic.ae/20240110/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-إسرائيل-تعترف-باغتيال-وسام-طويل-وحزب-الله-يقصف-5-مواقع-لها-1084842101.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل