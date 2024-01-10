https://sputnikarabic.ae/20240110/متحدث-اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-يدعو-لإجلاء-المصابين-من-غزة-فورا-1084854237.html
متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر يدعو لإجلاء المصابين من غزة فورا
متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر يدعو لإجلاء المصابين من غزة فورا
قال زياد أبو لبن، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن "اللجنة موجودة في الميدان في غزة وتتلقى الكثير من الاتصالات من الغزاويين من أجل إجلائهم... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T11:44+0000
2024-01-10T11:44+0000
2024-01-10T11:44+0000
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وتابع، في تصريح لراديو "سبوتنيك": "الأمور معقدة جدًا ولا تستطيع منظمة بعينها الاستجابة لهذا البحر الهادر من الاحتياجات"، مضيفًا: "يجب أن يكون هناك تكافل جماعي حتى تستطيع المنظمات الإنسانية تلبية الاحتياجات الضخمة لأهالي قطاع غزة".وأوضح أبو لبن: "الوضع كارثي، وأعداد الضحايا كبيرة والمستشفيات لا يمكنها تلبية الاحتياجات، والأوضاع الاجتماعية كارثية، حيث يحتاج الآلاف لإعادة الروابط مع ذويهم وأسرهم بعد تشتيت وتشريد العديد منهم، بالإضافة الى الاعتقالات التي لا تتوقف".وتابع متحدث الصليب الأحمر: "من الواضح أنه يصعب تلبية كل هذه الاحتياجات، ولذلك بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التركيز على العمل النوعي والعمل مع قطاعات بعينها، وخاصة المستشفيات، وبالفعل أجرى الأطباء التابعين للجنة مئات العمليات لإنقاذ المصابين، لكن تدمير البنية التحتية يجعل الوصول إلى الكثير من الأماكن في غزة غير ممكن".وأكد زياد أبو لبن أن "الاحتياجات هائلة وبالطبع لا بد من توجيه الشكر لكل من قدم مساعدات، لكنها لا تكفي كل الاحتياجات الضخمة التي يجب توفيرها للناس في غزة".وأضاف: "هناك حاجة كبيرة لنقل الكثير من الحالات الصعبة خارج قطاع غزة، ولذلك ندعو كل الدول المحيطة بالقطاع إلى إجلاء هؤلاء المصابين، لأن هناك كثيرين ينتظرون دورهم في عمليات الإجلاء والأمر صعب للغاية".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، حتى الـ9 من يناير/ كانون الثاني الجاري (اليوم رقم 95 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 23 ألف قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
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https://sputnikarabic.ae/20240110/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-إسرائيل-تعترف-باغتيال-وسام-طويل-وحزب-الله-يقصف-5-مواقع-لها-1084842101.html
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حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر يدعو لإجلاء المصابين من غزة فورا
حصري
قال زياد أبو لبن، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن "اللجنة موجودة في الميدان في غزة وتتلقى الكثير من الاتصالات من الغزاويين من أجل إجلائهم والاستعلام عن ذويهم المفقودين".
وتابع، في تصريح لراديو "سبوتنيك
": "الأمور معقدة جدًا ولا تستطيع منظمة بعينها الاستجابة لهذا البحر الهادر من الاحتياجات"، مضيفًا: "يجب أن يكون هناك تكافل جماعي حتى تستطيع المنظمات الإنسانية تلبية الاحتياجات الضخمة لأهالي قطاع غزة".
وأوضح أبو لبن: "الوضع كارثي، وأعداد الضحايا كبيرة والمستشفيات لا يمكنها تلبية الاحتياجات، والأوضاع الاجتماعية كارثية، حيث يحتاج الآلاف لإعادة الروابط مع ذويهم وأسرهم بعد تشتيت وتشريد العديد منهم، بالإضافة الى الاعتقالات
التي لا تتوقف".
وتابع متحدث الصليب الأحمر: "من الواضح أنه يصعب تلبية كل هذه الاحتياجات، ولذلك بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التركيز على العمل النوعي والعمل مع قطاعات بعينها، وخاصة المستشفيات، وبالفعل أجرى الأطباء التابعين للجنة مئات العمليات لإنقاذ المصابين، لكن تدمير البنية التحتية يجعل الوصول إلى الكثير من الأماكن في غزة غير ممكن".
وأكد زياد أبو لبن أن "الاحتياجات هائلة وبالطبع لا بد من توجيه الشكر لكل من قدم مساعدات، لكنها لا تكفي كل الاحتياجات الضخمة التي يجب توفيرها للناس في غزة".
وأضاف: "هناك حاجة كبيرة لنقل الكثير من الحالات الصعبة خارج قطاع غزة، ولذلك ندعو كل الدول المحيطة بالقطاع إلى إجلاء هؤلاء المصابين،
لأن هناك كثيرين ينتظرون دورهم في عمليات الإجلاء والأمر صعب للغاية".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي
والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، حتى الـ9 من يناير/ كانون الثاني الجاري (اليوم رقم 95 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 23 ألف قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".