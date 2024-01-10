https://sputnikarabic.ae/20240110/مصادر-أمريكية-تكشف-قيام-مسؤولين-عراقيين-بالتواصل-مع-واشنطن-سرا-لإبقاء-قواتها-1084857961.html

مصادر أمريكية تكشف قيام مسؤولين عراقيين بالتواصل مع واشنطن سرا لإبقاء قواتها

مصادر أمريكية تكشف قيام مسؤولين عراقيين بالتواصل مع واشنطن سرا لإبقاء قواتها

كشفت مصادر أمريكية أن مسؤولين عراقيين أخبروا الولايات المتحدة بشكل خاص أن الحكومة العراقية تريد التفاوض بشأن إبقاء القوات الأمريكية في البلاد على الرغم من... 10.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-10T13:51+0000

2024-01-10T13:51+0000

2024-01-10T13:51+0000

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قال كبار مستشاري رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لمسؤولين أمريكيين إن إعلانه كان "محاولة لإرضاء الجماهير السياسية المحلية" وأن السوداني نفسه "ظل ملتزمًا" بالتفاوض بشأن الوجود المستقبلي للتحالف في العراق، وفقًا لبرقية لوزارة الخارجية الأمريكية حصلت عليها صحيفة "بوليتيكو".وذكرت الصحيفة: "بينما أُخبر المسؤولون الأمريكيون أن العراق على استعداد لمناقشة إبقاء القوات الأمريكية في البلاد، فمن المحتمل أن تجبره المكائد السياسية داخل البرلمان العراقي على اتخاذ خطوات لإخراج القوات الأمريكية".وقال البنتاغون إنه ليس لديه خطط لسحب قواته من العراق، ولم يكن على علم بأي إخطار من الحكومة العراقية يطلب منها القيام بذلك.وقال بات رايدر، المتحدث باسم البنتاغون، للصحفيين يوم الاثنين: "نحن هناك بدعوة من الحكومة العراقية. لست على علم بأي إخطارات من الحكومة العراقية لوزارة الدفاع".وقد أكد البنتاغون منذ فترة طويلة أن القوات الأمريكية موجودة في العراق لغرض وحيد هو ضمان عدم عودة "داعش" الإرهابي، وأن لديهم علاقة وثيقة مع قوات الأمن العراقية. وفي نهاية عام 2021، أعلنت الحكومتان عن خطة التحول إلى دور استشاري بحت، مما يمثل النهاية الرسمية للمهمة القتالية للجيش الأمريكي في البلاد، وفقا للصحيفة.وكانت الحكومة العراقية قد حمّلت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية الهجوم الذي استهدف مقر "الحشد الشعبي" في العاصمة بغداد.وأكدت هيئة "الحشد الشعبي العراقي"، أن "القصف الأمريكي بطائرة مسيرة، الذي استهدف مقرًا لقوات الحشد الشعبي العراقي شرقي العاصمة بغداد، والذي أدى إلى مقتل عنصرين بينهما قيادي، يُعد تعديًا وتحديًا واضحًا للسيادة العراقية".وكانت قد أكدت الحكومة العراقية في وقت سابق من اليوم، أنه "يتم حاليا صياغة جدول زمني لخفض عدد قوات التحالف الدولي والمستشارين العسكريين الأجانب العاملين في العراق".وقال ضياء الناصري، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، لوكالة أنباء "العالم العربي"، إن "حكومة بغداد أبلغت الجانب الأمريكي بضرورة بدء التفاوض على الجدول الزمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد".وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجمعة الماضية، تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات "التحالف الدولي" من العراق.

https://sputnikarabic.ae/20240110/بغداد-تبلغ-واشنطن-بضرورة-بدء-التفاوض-على-جدول-زمني-لانسحاب-قوات-التحالف-من-العراق-1084850406.html

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