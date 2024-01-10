https://sputnikarabic.ae/20240110/مصر-إنتاجنا-من-الغاز-حاليا-يبلغ-55-مليار-قدم-مكعب-يوميا-1084852465.html

مصر: إنتاجنا من الغاز حاليا يبلغ 5.5 مليار قدم مكعب يوميا

مصر: إنتاجنا من الغاز حاليا يبلغ 5.5 مليار قدم مكعب يوميا

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أن مصر تعمل على طرح مزايدات عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والذهب، خلال 2024. 10.01.2024, سبوتنيك عربي

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وحسب موقع "سي إن بي سي"، جاءت تصريحات الوزير المصري على هامش المؤتمر الدولي الثالث للتعدين المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، أمس الثلاثاء.وقال الملا إن أسعار الغاز انخفضت في الفترة الأخيرة ولكنها لا تزال أعلى عما كانت عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.وأضاف أن مصر تجري عمليات بحث واستكشاف جديدة للغاز في البحر المتوسط، لافتًا إلى امتلاكها محطات لإسالة الغاز يتم تصدير جزء منه وينتج عنه عوائد دولارية.وكان وزير البترول المصري طارق الملا قد صرح، في وقت سابق، بأن وزارته تعمل على الإسراع بتنمية الاكتشافات المتحققة ووضعها على خريطة الإنتاج في أسرع وقت ممكن.وأوضح أنه يجري تنفيذ خطة لحفر 45 بئرا للغاز الطبيعي في البحر المتوسط والدلتا باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، شملت حفر 10 آبار تم الانتهاء منها خلال العام المالي المنتهي 2022/2023، والتي أسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات أهمها كشف نرجس بالبحر المتوسط باحتياطيات نحو 2.5 تريليون قدم مكعب غاز.وأضاف أن خطة حفر الآبار تشمل خلال العامين الماليين (2023/2024) و(2024/2025) حفر 35 بئرًا جديدة للغاز الطبيعي باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.كما أشار إلى خطط تنمية حقل غاز ظهر، والتي تضمنت حفر وإكمال 20 بئرًا، علاوة على 5 آبار إضافية بدءا من عام 2024، لدعم معدلات الإنتاج من الحقل التي تبلغ حاليا نحو 2.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا.يذكر أن الحكومة المصرية وافقت، في يوليو/ تموز 2023، على 3 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات تتجاوز 300 مليون دولار.وتجدر الإشارة إلى أن مصر تسعى لأن تصبح مركز إمداد إقليمي للغاز، وتبحث بيع حصص من الغاز وإعادة تصديره في صورة غاز طبيعي مسال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

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