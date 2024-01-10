https://sputnikarabic.ae/20240110/مقارنة-بين-تكلفة-الأسلحة-الغرب-وإسرائيل-في-مواجهة-حماس-وأنصار-الله-1084858403.html
مقارنة بين تكلفة الأسلحة... "الغرب وإسرائيل" في مواجهة "حماس" و"أنصار الله"
مقارنة بين تكلفة الأسلحة... "الغرب وإسرائيل" في مواجهة "حماس" و"أنصار الله"
استطاعت الفصائل الفلسطينية في غزة كتابة نهاية الاستراتيجية العسكرية الغربية في حربها ضد إسرائيل، عن طريق استخدام أسلحة منخفضة التكلفة يمكنها تدمير أسلحة... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T13:44+0000
2024-01-10T13:44+0000
2024-01-10T13:44+0000
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وذات الشيء تقوم به "أنصار الله" اليمنية في مواجهة الأسطول الأمريكي جنوبي البحر الأحمر، الذي تستهدف فيه السفن المتجهة إلى إسرائيل لدعم المقاومة الفلسطينية في غزة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, инфографика
انفوجرافيك, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, инфографика
مقارنة بين تكلفة الأسلحة... "الغرب وإسرائيل" في مواجهة "حماس" و"أنصار الله"
استطاعت الفصائل الفلسطينية في غزة كتابة نهاية الاستراتيجية العسكرية الغربية في حربها ضد إسرائيل، عن طريق استخدام أسلحة منخفضة التكلفة يمكنها تدمير أسلحة إسرائيل الباهظة الثمن.
وذات الشيء تقوم به "أنصار الله" اليمنية في مواجهة الأسطول الأمريكي جنوبي البحر الأحمر، الذي تستهدف فيه السفن المتجهة إلى إسرائيل لدعم المقاومة الفلسطينية في غزة.