https://sputnikarabic.ae/20240110/مقتل-شخص-وإصابة-آخر-في-غارة-إسرائيلية-على-جنوب-لبنان-1084846949.html
مقتل شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
مقتل شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، "مقتل شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية". 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T07:36+0000
2024-01-10T07:36+0000
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وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "الطيران المسيّر المعادي أطلق عند الساعة الأولى من بعد منتصف الليل، صاروخًا باتجاه أحد المنازل في بلدة كفرشوبا، ما أدى الى استشهاد شخص وجرح آخر".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف قيادة المنطقة الشمالية التابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد، وذلك ردًا على اغتيال كل من نائب رئيس المكتب السياسي في "حماس"، صالح العاروري، والقيادي في "حزب الله"، وسام طويل.يأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده تتحمل مسؤولية اغتيال القيادي في "حزب الله"، وسام الطويل.وقال كاتس، في تصريحات نقلتها "القناة الـ 14" الإسرائيلية: "لقد وضعنا هدفًا لإعادة الأمن إلى السكان في شمال وجنوب دولة إسرائيل. الولايات المتحدة لن تقاتل بدلاً منا"، مضيفًا أن إسرائيل وضعت 4 مراحل للحرب، وهي الآن في المرحلة الثالثة.وأعلن "حزب الله" اللبناني، أول أمس الاثنين، مقتل أحد قادته الميدانيين في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان. وقال الحزب في بيان، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام الطويل، في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى مقتله".من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد القادة العسكريين في حزب الله، وسام طويل، الذي يعادل رتبة لواء في الجيش الإسرائيلي، وهو المسؤول عن قصف القاعدة الجوية الإسرائيلية في ميرون".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص.
https://sputnikarabic.ae/20240109/ميقاتي-يبدي-استعداد-لبنان-للدخول-في-مفاوضات-لتحقيق-استقرار-طويل-الأمد-في-الجنوب-1084823956.html
https://sputnikarabic.ae/20240109/حزب-الله-اللبناني-ينفي-ادعاءات-إسرائيل-بقتل-مسؤول-وحدة-الطائرات-المسيرة-لديه---عاجل-1084840564.html
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لبنان, أخبار لبنان, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
مقتل شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، "مقتل شخص وإصابة آخر في غارة إسرائيلية".
وأفادت وكالة
الأنباء اللبنانية بأن "الطيران المسيّر المعادي أطلق عند الساعة الأولى من بعد منتصف الليل، صاروخًا باتجاه أحد المنازل في بلدة كفرشوبا، ما أدى الى استشهاد شخص وجرح آخر".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف قيادة المنطقة الشمالية
التابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد، وذلك ردًا على اغتيال كل من نائب رئيس المكتب السياسي في "حماس"، صالح العاروري، والقيادي في "حزب الله"، وسام طويل.
يأتي ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده تتحمل مسؤولية اغتيال القيادي في "حزب الله"
، وسام الطويل.
وقال كاتس، في تصريحات نقلتها "القناة الـ 14" الإسرائيلية: "لقد وضعنا هدفًا لإعادة الأمن إلى السكان في شمال وجنوب دولة إسرائيل. الولايات المتحدة لن تقاتل بدلاً منا"، مضيفًا أن إسرائيل وضعت 4 مراحل للحرب،
وهي الآن في المرحلة الثالثة.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، أول أمس الاثنين، مقتل أحد قادته الميدانيين
في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان. وقال الحزب في بيان، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة القائد الميداني وسام الطويل، في بلدة خربة سلم، ما أدى إلى مقتله".
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سلاح الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد القادة العسكريين في حزب الله، وسام طويل، الذي يعادل رتبة لواء في الجيش الإسرائيلي، وهو المسؤول عن قصف القاعدة الجوية الإسرائيلية في ميرون".
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص.