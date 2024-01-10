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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240110/مقتل-نائب-قائد-اللواء-39-للطيران-التكتيكي-الأوكراني-بضربة-روسية-جوية-1084848329.html
مقتل نائب قائد اللواء 39 للطيران التكتيكي الأوكراني بضربة روسية جوية
مقتل نائب قائد اللواء 39 للطيران التكتيكي الأوكراني بضربة روسية جوية
أكدت السلطات الأوكرانية مقتل طيارين مقاتلين، أحدهما هو من أكثر الطيارين خبرة في أوكرانيا - نائب قائد لواء الطيران التكتيكي التاسع والثلاثين، الرائد ستانيسلاف... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T08:31+0000
2024-01-10T08:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يستخدم هذا اللواء أقوى المقاتلات الأوكرانية "سو-27"، والتي ورثتها من الاتحاد السوفيتي في عام 1991، وكانت تعتبر أقوى المقاتلات في أوروبا في ذلك الوقت.وبحسب مجلة "ملاتري ووتش"، حصل الرائد ستانيسلاف رومانينكو، الذي دفن في جيتومير في 8 يناير/ كانون الثاني، على وسام واحد وميدالية واحدة في عام 2022.وذكرت المجلة أن منطقة جيتومير وضواحيها أصبحت موقعًا لإحدى أكبر المعارك الجوية في منطقة العملية العسكرية، عندما أسقطت طائرات "سو-35" الروسية في مارس/ آذار 2022، أربع طائرات أوكرانية من طراز "سو-27" دون خسائر من جانبها.الطيار الأوكراني الثاني الذي توفي هو فلاديسلاف زاليستوفسكي، البالغ من العمر 23 عامًا.تعتبر المجلة أن الخسائر المتزايدة للقوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية منطقية، قائلة: "هذا يحدث على خلفية التحذيرات الخطيرة المتزايدة من مصادر محلية وغربية بشأن النقص الشديد في صواريخ "أرض جو" في ترسانة أوكرانيا، وإرسال الوحدات المقاتلة الأوكرانية إلى مهام محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد، لمواجهة الضربات التي تشنها الطائرات الروسية المسيرة لتقليل العبء على الدفاع الجوي الأرضي.
https://sputnikarabic.ae/20240110/فرار-جماعي-للمرتزقة-من-أوكرانيا-على-وقع-الضربات-الروسية-1084847729.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مقتل نائب قائد اللواء 39 للطيران التكتيكي الأوكراني بضربة روسية جوية

08:31 GMT 10.01.2024
© Sputnik . Виталий Тимкивمقاتلة "سو-27"
مقاتلة سو-27 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أكدت السلطات الأوكرانية مقتل طيارين مقاتلين، أحدهما هو من أكثر الطيارين خبرة في أوكرانيا - نائب قائد لواء الطيران التكتيكي التاسع والثلاثين، الرائد ستانيسلاف رومانينكو.
يستخدم هذا اللواء أقوى المقاتلات الأوكرانية "سو-27"، والتي ورثتها من الاتحاد السوفيتي في عام 1991، وكانت تعتبر أقوى المقاتلات في أوروبا في ذلك الوقت.
وبحسب مجلة "ملاتري ووتش"، حصل الرائد ستانيسلاف رومانينكو، الذي دفن في جيتومير في 8 يناير/ كانون الثاني، على وسام واحد وميدالية واحدة في عام 2022.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فرار جماعي للمرتزقة من أوكرانيا على وقع الضربات الروسية
08:02 GMT
وذكرت المجلة أن منطقة جيتومير وضواحيها أصبحت موقعًا لإحدى أكبر المعارك الجوية في منطقة العملية العسكرية، عندما أسقطت طائرات "سو-35" الروسية في مارس/ آذار 2022، أربع طائرات أوكرانية من طراز "سو-27" دون خسائر من جانبها.
الطيار الأوكراني الثاني الذي توفي هو فلاديسلاف زاليستوفسكي، البالغ من العمر 23 عامًا.
تعتبر المجلة أن الخسائر المتزايدة للقوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية منطقية، قائلة: "هذا يحدث على خلفية التحذيرات الخطيرة المتزايدة من مصادر محلية وغربية بشأن النقص الشديد في صواريخ "أرض جو" في ترسانة أوكرانيا، وإرسال الوحدات المقاتلة الأوكرانية إلى مهام محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد، لمواجهة الضربات التي تشنها الطائرات الروسية المسيرة لتقليل العبء على الدفاع الجوي الأرضي.
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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... مقربون من نتنياهو يبحثون تعيين ليبرمان مكان غانتس في حكومة الحرب06:45 GMT
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