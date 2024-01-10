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https://sputnikarabic.ae/20240110/هرقل-اكتشاف-أكبر-عنكبوت-سام-في-العالم-فيديو--1084853465.html
"هرقل"... اكتشاف أكبر عنكبوت سام في العالم... فيديو
"هرقل"... اكتشاف أكبر عنكبوت سام في العالم... فيديو
تم العثور على أكبر عينة ذكر عنكبوت حتى الآن، من أكثر العناكب سمية في العالم ويدعى "هرقل"، على بعد 80 كيلومترا شمال سيدني في أستراليا. 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T11:02+0000
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وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، "هرقل" هو عنكبوت على شكل شبكة قمع، يبلغ طوله 3.1 بوصة (7.9 سم)، وهو نفس قطر الميدالية الذهبية الأولمبية تقريبًا.تم العثور على العنكبوت على بعد نحو 50 ميلاً (80 كيلومترًا) شمال سيدني وتم نقله إلى مستشفى محلي. وسلم المستشفى العنكبوت العملاق إلى حديقة الزواحف الأسترالية، وهي حديقة حيوانات في نيو ساوث ويلز تدير برنامجًا لاستخراج سمومها. ويستخدم سم العناكب والثعابين لإنتاج مضادات السموم للمستشفيات الأسترالية.منذ أن أطلقت حديقة الزواحف الأسترالية برنامجها المضاد لسم العناكب في عام 1981، لم يمت أحد بسبب لدغات عنكبوت الشبكة القمعية، وفقًا للحديقة. يستخدم موظفو الحديقة كل أسبوع ماصات زجاجية لحث العناكب على العض حتى تتمكن من امتصاص قطرات السم. يتم بعد ذلك تجميد السم واستخدامه من قبل المورد "سي أس أ سيكويرز" لصنع مضاد للسم يمكن إعطاؤه للمرضى الذين تعرضوا للعض.
https://sputnikarabic.ae/20240110/الأرض-تدخل-مرحلة-كسر-حد-الاحترار-الحرج--1084850110.html
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نادي الفيديو, العالم

"هرقل"... اكتشاف أكبر عنكبوت سام في العالم... فيديو

11:02 GMT 10.01.2024
© Photo / UNSPLASH/Oleg Didenkoعنكبوت ضخم
عنكبوت ضخم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
© Photo / UNSPLASH/Oleg Didenko
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تم العثور على أكبر عينة ذكر عنكبوت حتى الآن، من أكثر العناكب سمية في العالم ويدعى "هرقل"، على بعد 80 كيلومترا شمال سيدني في أستراليا.
وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، "هرقل" هو عنكبوت على شكل شبكة قمع، يبلغ طوله 3.1 بوصة (7.9 سم)، وهو نفس قطر الميدالية الذهبية الأولمبية تقريبًا.
تم العثور على العنكبوت على بعد نحو 50 ميلاً (80 كيلومترًا) شمال سيدني وتم نقله إلى مستشفى محلي. وسلم المستشفى العنكبوت العملاق إلى حديقة الزواحف الأسترالية، وهي حديقة حيوانات في نيو ساوث ويلز تدير برنامجًا لاستخراج سمومها. ويستخدم سم العناكب والثعابين لإنتاج مضادات السموم للمستشفيات الأسترالية.
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وقالت إيما تيني، حارسة العناكب في الحديقة، في مقطع فيديو قدمته وكالة "أسوشييتد برس": "الشبكات القمعية الذكور، بمجرد وصولها إلى مرحلة النضج، يكون عمرها الطبيعي حوالي عام واحد فقط، لذلك نحن بحاجة إلى تسليمها باستمرار إلى عامة الناس، لأننا نحتاج إليها لبرنامجنا المضاد للسموم المنقذ للحياة."
منذ أن أطلقت حديقة الزواحف الأسترالية برنامجها المضاد لسم العناكب في عام 1981، لم يمت أحد بسبب لدغات عنكبوت الشبكة القمعية، وفقًا للحديقة. يستخدم موظفو الحديقة كل أسبوع ماصات زجاجية لحث العناكب على العض حتى تتمكن من امتصاص قطرات السم. يتم بعد ذلك تجميد السم واستخدامه من قبل المورد "سي أس أ سيكويرز" لصنع مضاد للسم يمكن إعطاؤه للمرضى الذين تعرضوا للعض.
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