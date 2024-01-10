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https://sputnikarabic.ae/20240110/وفد-إسرائيلي-يصل-إلى-القاهرة-لإجراء-محادثات-لتبادل-الرهائن-مع-حماس-1084857177.html
وفد إسرائيلي يصل إلى القاهرة لإجراء محادثات لتبادل الرهائن مع "حماس"
وفد إسرائيلي يصل إلى القاهرة لإجراء محادثات لتبادل الرهائن مع "حماس"
أفادت صحيفة إسرائيلية نقلا عن مسؤول مصري، اليوم الأربعاء، بوصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع مصر حول تبادل الرهائن. 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T13:41+0000
2024-01-10T13:41+0000
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وأوضحت الصحيفة: "وصل الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة اليوم لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع مصر حول التبادل المحتمل لرهائن حماس مقابل أسرى فلسطينيين في إسرائيل".وذكرت "بوابة أكسيوس" أن المفاوضات استؤنفت حول إطلاق سراح الرهائن في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن أوقفتها حركة حماس الفلسطينية بسبب اغتيال إسرائيل لنائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، صالح العاروري، في بيروت.ومنعت الشرطة الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، عائلات المواطنين المحتجزين في غزة من تنفيذ تهديدهم بإغلاق معبر كرم أبو سالم.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أوقفت الشرطة قافلة سيارات تابعة لعائلات المختطفين الذين كانوا يعتزمون إغلاق معبر كرم أبو سالم باعتباره منطقة عسكرية مغلقة".وأضافت أن "عائلات المختطفين هددت بإغلاق المعبر احتجاجًا على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بينما تحتجز حماس أقاربهم دون مساعدة طبية".من جانبها، نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن أيالا، زوجة المحتجز يورام ميتسغر البالغ من العمر 80 عامًا: "إلى متى سيبقى صامدًا؟ كان المتوسط (لفترة الاحتجاز) ​​في أوشفيتز (معسكر اعتقال نازي) 3-4 أشهر".
https://sputnikarabic.ae/20240110/إسرائيل-تعتقل-5780-فلسطينيا-منذ-السابع-من-أكتوبر-الماضي-1084853819.html
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اسرائيل, غزة, حركة حماس, العالم العربي
اسرائيل, غزة, حركة حماس, العالم العربي

وفد إسرائيلي يصل إلى القاهرة لإجراء محادثات لتبادل الرهائن مع "حماس"

13:41 GMT 10.01.2024
© AFP 2023 / Mahmud Hamsتظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة "فرانس برس"، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
© AFP 2023 / Mahmud Hams
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أفادت صحيفة إسرائيلية نقلا عن مسؤول مصري، اليوم الأربعاء، بوصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع مصر حول تبادل الرهائن.
وأوضحت الصحيفة: "وصل الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة اليوم لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع مصر حول التبادل المحتمل لرهائن حماس مقابل أسرى فلسطينيين في إسرائيل".
وأضافت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن مصر وقطر والولايات المتحدة يعملون كوسطاء في عملية التفاوض.
وذكرت "بوابة أكسيوس" أن المفاوضات استؤنفت حول إطلاق سراح الرهائن في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن أوقفتها حركة حماس الفلسطينية بسبب اغتيال إسرائيل لنائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، صالح العاروري، في بيروت.
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ومنعت الشرطة الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، عائلات المواطنين المحتجزين في غزة من تنفيذ تهديدهم بإغلاق معبر كرم أبو سالم.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أوقفت الشرطة قافلة سيارات تابعة لعائلات المختطفين الذين كانوا يعتزمون إغلاق معبر كرم أبو سالم باعتباره منطقة عسكرية مغلقة".
وأضافت أن "عائلات المختطفين هددت بإغلاق المعبر احتجاجًا على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بينما تحتجز حماس أقاربهم دون مساعدة طبية".
من جانبها، نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن أيالا، زوجة المحتجز يورام ميتسغر البالغ من العمر 80 عامًا: "إلى متى سيبقى صامدًا؟ كان المتوسط (لفترة الاحتجاز) ​​في أوشفيتز (معسكر اعتقال نازي) 3-4 أشهر".
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