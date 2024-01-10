https://sputnikarabic.ae/20240110/3-مكسرات-شائعة-يحذر-من-تناولها-نيئة-1084856512.html

3 مكسرات شائعة يحذر من تناولها نيئة

3 مكسرات شائعة يحذر من تناولها نيئة

المكسرات مفيدة للإنسان، ولكن لا يمكن تناول جميع أنواعها نيئة. بعض المكسرات غير المعالجة، إلى جانب الفيتامينات، تحتوي على سموم خطرة على الإنسان، لذا يجب إخضاعها... 10.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-10T12:50+0000

2024-01-10T12:50+0000

2024-01-10T12:50+0000

مجتمع

الصحة

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وبحسب موقع "خدمة الأخبار العامة"، نقلا عن خبراء، يجب أن يخضع اللوز للمعالجة الحرارية قبل تناوله، لأنه يحتوي على سيانوغليكوزيد أميغدالين (3-5%) وتحلل السيانوغليكوزيد أميغدالين يؤدي إلى إطلاق حمض الهيدروسيانيك. علاوة على ذلك، يجب فقط تجفيف اللوز قليلاً، ولا يجب قليه على نار عالية، من أجل الحفاظ على المواد المفيدة.يشكل الفول السوداني النيء أيضًا خطرًا على الصحة لأنه يثير اضطرابات الجهاز الهضمي والحساسية. بعد التحميص، يزداد مستوى البوليفينول المفيد بنسبة 20-25%.الكاجو النيء خطير أيضًا لأنه يحتوي على مادة يوروشيول الدهنية السامة، وهي مادة سامة تسبب التهاب الجلد التماسي والحكة. يجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اليوروشيول عدم تناول هذه المكسرات نيئة، حيث أن جزءًا صغيرًا من هذا السم يمكن أن يكون قاتلاً. وفي الوقت نفسه، الكاجو المحمص مفيد للصحة.ويؤكد الخبراء أنه أثناء التحميص يتم تدمير الأحماض الدهنية غير المشبعة الموجودة في المكسرات، وهي المسؤولة عن الحفاظ على مستويات ضغط الدم وعملية الشيخوخة. ولهذا السبب، من المهم مراقبة عملية القلي وتذكر أنه كلما انخفضت درجة الحرارة، كلما تم تدمير المواد الأقل فائدة.ويشار إلى أن أنواع المكسرات المختلفة تختلف في خصائصها المفيدة. على سبيل المثال، يحتوي اللوز على الكثير من الألياف والبروتين وفيتامين E والدهون غير المشبعة ومضادات الأكسدة، ويحتوي البندق على المنغنيز والنحاس.

https://sputnikarabic.ae/20231218/فيتامينات-الشيخوخة-قائمة-الأطعمة-التي-تحمي-القلب-والدماغ-1084233299.html

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