https://sputnikarabic.ae/20240111/إحباط-محاولة-من-نظام-كييف-لتنفيذ-هجوم-إرهابي-بـ-3-طائرات-مسيرة-داخل-الأراضي-الروسية-1084871347.html
إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي بـ3 طائرات مسيرة داخل الأراضي الروسية
إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي بـ3 طائرات مسيرة داخل الأراضي الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة في ثلاث مناطق روسية. 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T04:32+0000
2024-01-11T04:32+0000
2024-01-11T04:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سلاح روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر حسابها بموقع تليجرام: "في 11 يناير، حوالي الساعة 04:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "تم اعتراض ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية بواسطة وسائل الدفاع الجوي فوق أراضي مناطق روستوف وتولا وكالوجا".وفقًا لمعلومات حاكم منطقة كالوغا، فلاديسلاف شابشي، حدث انفجار لطائرة مسيرة في ضواحي كالوغا، فوق منشأة فنية في محطة ضخ، وقد تضرر المبنى، لكن لم تحدث حرائق ولم يصب أحد.يشار إلى أن القوات الأوكرانية تقوم بشكل منتظم بقصف المناطق الحدودية الروسية، وتنفذ ضربات بواسطة طائرات مسيرة وتنظم عمليات تخريب.
https://sputnikarabic.ae/20231231/الدفاع-الروسية-إحباط-7-محاولات-تناوب-للقوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1084591680.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي بـ3 طائرات مسيرة داخل الأراضي الروسية
04:32 GMT 11.01.2024 (تم التحديث: 04:40 GMT 11.01.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة في ثلاث مناطق روسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر حسابها بموقع تليجرام: "في 11 يناير، حوالي الساعة 04:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".
31 ديسمبر 2023, 03:23 GMT
وأضاف البيان: "تم اعتراض ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية بواسطة وسائل الدفاع الجوي فوق أراضي مناطق روستوف وتولا وكالوجا".
وفقًا لمعلومات حاكم منطقة كالوغا، فلاديسلاف شابشي، حدث انفجار لطائرة مسيرة في ضواحي كالوغا، فوق منشأة فنية في محطة ضخ، وقد تضرر المبنى، لكن لم تحدث حرائق ولم يصب أحد.
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تقوم بشكل منتظم بقصف المناطق الحدودية الروسية
، وتنفذ ضربات بواسطة طائرات مسيرة وتنظم عمليات تخريب.