https://sputnikarabic.ae/20240111/إيطاليا-تعتمد-قرارا-يدعم-نقل-الأصول-الروسية-إلى-أوكرانيا-بطريقة-غير-قانونية-1084882417.html
إيطاليا تعتمد قرارا يدعم نقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا بطريقة غير قانونية
إيطاليا تعتمد قرارا يدعم نقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا بطريقة غير قانونية
وافق مجلس النواب الإيطالي، اليوم الأربعاء، على قرار يقضي بنقل الأصول الروسية المجمدة إلى سلطات كييف. 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T13:25+0000
2024-01-11T13:25+0000
2024-01-11T13:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونشر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب الإيطالي نص القرار الذي تم التصويت عليه من قبل النواب بعد تقديم عدد من الأحزاب اليسارية القرار أمام البرلمانيين.وجاء في أبرز بنود القرار دعوة للحكومة الإيطالية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة في إطار الاتحاد الأوروبي والرئاسة المؤقتة لمجموعة السبع وبموجب القانون الدولي نقل الأصول المصرفية للدولة الروسية المجمدة، في إطار آليات العقوبات المختلفة، إلى الدولة الأوكرانية.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر، أن البيت الأبيض يدعم مشروع القانون المتعلق بمصادرة الأصول المجمدة لروسيا ويعتزم تنسيق الإجراءات مع دول مجموعة السبع الأخرى، على وجه الخصوص، تقليل مخاطر تقويض الثقة بروسيا.ومن جانبها، كتبت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤول في إدارة بايدن، أن واشنطن لن تكون قادرة على تنفيذ مخطط لاستخدام الأصول المجمدة الروسية لمساعدة كييف دون موافقة الدول الأوروبية، لأن نحو اثنين في المئة فقط من هذه الأموال مخزنة في الولايات المتحدة ومعظم الأصول الروسية المجمدة موجودة في بلجيكا وسويسرا.
https://sputnikarabic.ae/20240111/الكرملين-واشنطن-تضغط-على-الأوروبيين-لمصادرة-الأصول-الروسية-1084878787.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إيطاليا تعتمد قرارا يدعم نقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا بطريقة غير قانونية
وافق مجلس النواب الإيطالي، اليوم الأربعاء، على قرار يقضي بنقل الأصول الروسية المجمدة إلى سلطات كييف.
ونشر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب الإيطالي نص القرار الذي تم التصويت عليه من قبل النواب بعد تقديم عدد من الأحزاب اليسارية القرار أمام البرلمانيين.
وجاء في أبرز بنود القرار دعوة للحكومة الإيطالية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة في إطار الاتحاد الأوروبي والرئاسة المؤقتة لمجموعة السبع وبموجب القانون الدولي نقل الأصول المصرفية للدولة الروسية المجمدة، في إطار آليات العقوبات المختلفة، إلى الدولة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر، أن البيت الأبيض يدعم مشروع القانون المتعلق بمصادرة الأصول المجمدة لروسيا ويعتزم تنسيق الإجراءات مع دول مجموعة السبع الأخرى، على وجه الخصوص، تقليل مخاطر تقويض الثقة بروسيا.
ومن جانبها، كتبت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤول في إدارة بايدن، أن واشنطن لن تكون قادرة على تنفيذ مخطط لاستخدام الأصول المجمدة الروسية لمساعدة كييف دون موافقة الدول الأوروبية، لأن نحو اثنين في المئة فقط من هذه الأموال مخزنة في الولايات المتحدة ومعظم الأصول الروسية المجمدة موجودة في بلجيكا وسويسرا.