https://sputnikarabic.ae/20240111/اجتماع-طارئ-للحكومة-البرطانية-لمناقشة-شن-ضربات-جوية-ضد-الحوثيين-في-اليمن-1084900772.html

اجتماع طارئ للحكومة البريطانية لمناقشة شن ضربات جوية ضد "أنصار الله" في اليمن

اجتماع طارئ للحكومة البريطانية لمناقشة شن ضربات جوية ضد "أنصار الله" في اليمن

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء يوم الخميس للتخطيط لشن ضربات جوية ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية. 11.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-11T22:26+0000

2024-01-11T22:26+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام أن "سوناك سيطلع أعضاء حكومته على ضربات مخطط لها خلال اجتماع مقرر عقده الساعة 19:45 (22:45 بتوقيت غرينتش)".وكان وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، أشار بشكل غير مباشر إلى حتمية توجيه ضربة لجماعة "أنصار الله" في اليمن بعد إعلان الجماعة شن هجوم على سفينة أميركية في البحر الأحمر.وأعلنت "أنصار الله" في وقت سابق تنفيذ عملية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المُسيرة استهدفت سفينة أميركية قالت إنها تقدم الدعم لإسرائيل، معتبرةً أنه "رد أولي" على قصف القوات الأمريكية، الأسبوع الماضي، زوارق للجماعة ومقتل 10 من أفرادها.في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إحباط هجوم لـ "أنصار الله" وصفته بـ "المعقد" بـ 18 طائرة مُسيرة وصاروخين كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي مضاد، باتجاه ممرات الشحن الدولية جنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الهجوم هو الـ 26 للجماعة منذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.وتصاعد التوتر في البحر الأحمر، عقب إعلان "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، مقتل 10 من قواتها إثر قصف أميركي استهدف ثلاثة زوارق تابعة لها، محملةً واشنطن تبعات ذلك.وحينها، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن مروحيات البحرية الأمريكية، أغرقت ثلاثة زوارق لجماعة "أنصار الله" ومقتل طاقمها أثناء مهاجمتهم سفينة الحاويات (ميرسك هانغزو) قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.ومنذ مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 11 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20240111/قيادي-في-أنصار-الله-لـسبوتنيك-عملياتنا-ضد-السفن-الإسرائيلية-في-البحر-الأحمر-مستمرة-1084897402.html

https://sputnikarabic.ae/20240111/قيادي-في-أنصار-الله-يطالب-أمريكا-بسحب-سفنها-من-البحر-الأحمر-1084883898.html

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