https://sputnikarabic.ae/20240111/اكتشاف-غريب-داخل-مومياء-فتاة-مصرية-برأس-مفقود-صور-وفيديو-1084879369.html

اكتشاف غريب داخل مومياء فتاة مصرية "برأس مفقود"... صور وفيديو

اكتشاف غريب داخل مومياء فتاة مصرية "برأس مفقود"... صور وفيديو

سجّل علماء حالة غريبة جدا خلال دراسة أجريت على مومياء لفتاة مصرية عاشت قبل 2000 عام، حيث لاحظ العلماء شيئا غريبا في صدر الجسد المحنط. 11.01.2024, سبوتنيك عربي

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مجتمع

علوم

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وعلى الرغم من عدم تسجيل أي حالة للعثور على جنين في بقايا مومياء، لكن العلماء أكدوا الآن أن لديهم أدلة على وجود مراهقة محنطة ماتت أثناء ولادة توأمين.وقالت فرانسين مارجوليس، التي قادت دراسة التي طبقت على البقايا المحنطة، لمجلة "LiveScience"، إن "هذه هي المومياء الأولى من نوعها التي يتم اكتشافها".وظلت البقايا محفوظة في مجموعة متحف سميثسونيان لأكثر من 100 عام، حتى قررت مارجوليس إلقاء نظرة فاحصة عليها.وأجرت الباحثة أشعة مقطعية على بقايا المرأة المحنطة للحصول على قياسات للحوض للتأكد من سبب الوفاة. لكنها اكتشفت شيئًا مفاجئًا بدلاً من ذلك.لاحظت العالمة وجود أشياء غريبة في تجويف الصدر لا تنتمي إلى الجنين الملتف.وقامت مارجوليس بالتعاون مع عالم الأنثروبولوجيا في جامعة جورج واشنطن ديفيد هانت بعد ذلك بفحص الأشعة السينية للبقايا وفوجئوا برؤية جنين ثان.وقالت مارجوليس: "لقد حدقنا في شاشة الكمبيوتر، وفي بعضنا بعضا، ثم عدنا إلى الشاشة".ونشر الباحثان نتائج الدراسة في المجلة الدولية لعلم آثار العظام التي راجعها الخبراء في أواخر العام الماضي.ونوهت الباحثة إلى أن رأس الأم مفقود، مما يجعل من الصعب معرفة المزيد عن صحتها العامة، مشيرة إلى أن إحدى الصور لرأس الأم المحنطة موجودة، ولكن بعد تصويرها، ربما تم إعادة دفنها، أو نقلها إلى متحف محلي، أو سرقتها.وكان رأس الجنين الأول داخل قناة الرحم، الأمر الذي جعل الباحثان يشكان بأن هذا كان سبب وفاة الأم خلال الولادة، لكن من الصعب تحديد ما إذا كان جسم الجنين قد انفصل أثناء التحنيط أو نتيجة لقطع رأس الجنين وانفصاله خلال الولادة.

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