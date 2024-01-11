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https://sputnikarabic.ae/20240111/الأزهر-يعلن-تأييده-لدعوى-جنوب-أفريقيا-ضد-إسرائيل-أمام-محكمة-العدل-الدولية-1084900581.html
الأزهر يعلن تأييده لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
الأزهر يعلن تأييده لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
أعلن الأزهر، اليوم الخميس، تأييده الكامل للموقف "الشجاع" الذي اتخذته حكومة جنوب أفريقيا تجاه إسرائيل، وتضامنه مع الدعوى القضائية التي أقامتها أمام محكمة العدل... 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T21:30+0000
2024-01-11T21:30+0000
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وذكر الأزهر، في بيان، أن موقف جنوب أفريقيا "يعبر عن إرادة العالم الحر والضمير الإنساني الحي الذي يرفض مشاهد القتل والدمار وسفك الدماء البريئة والمذابح والمجازر التي اقترفها" الجانب الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.ودعا البيان، دول العالم إلى "استنفار الجهود والمشاركة في هذه الخطوة المهمة واتخاذ مواقف قوية ومماثلة لهذا الموقف لوقف نزيف الدماء".واتهمت جنوب أفريقيا، في وقت سابق اليوم، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.كما طالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.وجاء ذلك في أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في طلب جنوب أفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240111/نتنياهو-نفاق-جنوب-أفريقيا-يصل-إلى-حد-السماء-وسنواصل-القتال-في-غزة-فيديو-1084897157.html
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جنوب أفريقيا, إسرائيل, مصر, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
جنوب أفريقيا, إسرائيل, مصر, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم

الأزهر يعلن تأييده لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

21:30 GMT 11.01.2024
© Sputnik . Haisam Mahgoubمئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين
مئات المصلين في الجامع الأزهر يتظاهرون في وسط القاهرة دعما لفلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© Sputnik . Haisam Mahgoub
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أعلن الأزهر، اليوم الخميس، تأييده الكامل للموقف "الشجاع" الذي اتخذته حكومة جنوب أفريقيا تجاه إسرائيل، وتضامنه مع الدعوى القضائية التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل "بالإبادة الجماعية".
وذكر الأزهر، في بيان، أن موقف جنوب أفريقيا "يعبر عن إرادة العالم الحر والضمير الإنساني الحي الذي يرفض مشاهد القتل والدمار وسفك الدماء البريئة والمذابح والمجازر التي اقترفها" الجانب الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
ودعا البيان، دول العالم إلى "استنفار الجهود والمشاركة في هذه الخطوة المهمة واتخاذ مواقف قوية ومماثلة لهذا الموقف لوقف نزيف الدماء".
كما طالب الأزهر بتكثيف الجهود وممارسة مزيد من الضغط الدولي لإرغام الجانب الإسرائيلي على "وقف مذابحه وجرائمه في غزة، وإعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه".
واتهمت جنوب أفريقيا، في وقت سابق اليوم، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
نتنياهو: نفاق جنوب أفريقيا يصل إلى حد السماء وسنواصل القتال في غزة... فيديو
17:31 GMT
وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.
كما طالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء ذلك في أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في طلب جنوب أفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
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Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديو17:08 GMT
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