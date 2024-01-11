عربي
https://sputnikarabic.ae/20240111/البنتاغون-أسلحة-بقيمة-مليار-دولار-إلى-أوكرانيا-مجهولة-المصير-1084895005.html
البنتاغون: أسلحة بقيمة مليار دولار إلى أوكرانيا "مجهولة المصير"
البنتاغون: أسلحة بقيمة مليار دولار إلى أوكرانيا "مجهولة المصير"
أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أن البنتاغون لم يراقب بشكل صحيح نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، وظل أكثر من نصف الإمدادات مجهول... 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T16:49+0000
2024-01-11T16:49+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_321efcf61561b3d7660159a3d0689ceb.jpg
وقال المكتب في تقرير بشأن التدقيق حول المساعدات الأمريكية العسكرية إلى أوكرانيا: "بعد بدء العملية الخاصة الروسية، قامت وزارة الدفاع الأمريكية بتحسين الإشراف على استخدام الأسلحة المنقولة إلى القوات الأوكرانية، لكنها لم تمتثل بشكل كامل لمتطلبات برنامج المراقبة".وأوضح التقرير أن عمل المفتشين تعيقه القيود المفروضة على حركاتهم في أوكرانيا ونقص المفتشين الموجودين على الأرض، بما في ذلك في البلدان الشريكة التي يتم من خلالها نقل الأسلحة الأمريكية.وأشارالتقرير أيضًا إلى أنه لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كانت هناك حالات إعادة بيع أو إعادة توزيع أخرى للمساعدات الأمريكية، وفي الوقت نفسه، يظل خطر سرقة أو إعادة توجيه الأسلحة الموردة إلى كييف من أمريكا إلى دول ثالثة قائما.وذكر التقرير أن "لدى مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع حاليًا موظفون في أوكرانيا، وستواصل خدمة التحقيق الجنائي داخل الوزارة التحقيق في الشكوك المتعلقة بالأنشطة الإجرامية المتعلقة بتزويد أوكرانيا بالمساعدة الدفاعية من أمريكا".ويأتي نشر الوثيقة على خلفية محاولات الإدارة الحصول على موافقة الكونغرس على تخصيص حزمة جديدة من المساعدات الدفاعية إلى أوكرانيا، وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول، وافق الكونغرس على الميزانية المؤقتة للبلاد، لكنه رفض حزمة المساعدات الخارجية التي طلبها الرئيس جو بايدن بقيمة 106 مليارات دولار، وتم تخصيص أكثر من 60 دولارًا منها إلى أوكرانيا، واستمرت المناقشات في يناير/كانون الثاني، لكنها لم تسفر بعد عن نتائج ملموسة.
https://sputnikarabic.ae/20240103/البيت-الأبيض-تسليم-الأسلحة-لأوكرانيا-قد-يتوقف-ما-لم-يتفق-الكونغرس-على-تمويل-تكميلي-1084684256.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c4cb1a113ee2e1f8917fd0fd7ee3d59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

البنتاغون: أسلحة بقيمة مليار دولار إلى أوكرانيا "مجهولة المصير"

16:49 GMT 11.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnikمقر البنتاغون
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أن البنتاغون لم يراقب بشكل صحيح نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، وظل أكثر من نصف الإمدادات مجهول المصير.
وقال المكتب في تقرير بشأن التدقيق حول المساعدات الأمريكية العسكرية إلى أوكرانيا: "بعد بدء العملية الخاصة الروسية، قامت وزارة الدفاع الأمريكية بتحسين الإشراف على استخدام الأسلحة المنقولة إلى القوات الأوكرانية، لكنها لم تمتثل بشكل كامل لمتطلبات برنامج المراقبة".

ووفقا للتقرير، لا تزال هناك أسلحة بقيمة نحو مليار دولار في عداد المفقودين.

وأوضح التقرير أن عمل المفتشين تعيقه القيود المفروضة على حركاتهم في أوكرانيا ونقص المفتشين الموجودين على الأرض، بما في ذلك في البلدان الشريكة التي يتم من خلالها نقل الأسلحة الأمريكية.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
البيت الأبيض: تسليم الأسلحة لأوكرانيا قد يتوقف ما لم يتفق الكونغرس على تمويل تكميلي
3 يناير, 20:36 GMT
وأشارالتقرير أيضًا إلى أنه لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كانت هناك حالات إعادة بيع أو إعادة توزيع أخرى للمساعدات الأمريكية، وفي الوقت نفسه، يظل خطر سرقة أو إعادة توجيه الأسلحة الموردة إلى كييف من أمريكا إلى دول ثالثة قائما.
وذكر التقرير أن "لدى مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع حاليًا موظفون في أوكرانيا، وستواصل خدمة التحقيق الجنائي داخل الوزارة التحقيق في الشكوك المتعلقة بالأنشطة الإجرامية المتعلقة بتزويد أوكرانيا بالمساعدة الدفاعية من أمريكا".
ويأتي نشر الوثيقة على خلفية محاولات الإدارة الحصول على موافقة الكونغرس على تخصيص حزمة جديدة من المساعدات الدفاعية إلى أوكرانيا، وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول، وافق الكونغرس على الميزانية المؤقتة للبلاد، لكنه رفض حزمة المساعدات الخارجية التي طلبها الرئيس جو بايدن بقيمة 106 مليارات دولار، وتم تخصيص أكثر من 60 دولارًا منها إلى أوكرانيا، واستمرت المناقشات في يناير/كانون الثاني، لكنها لم تسفر بعد عن نتائج ملموسة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديو17:08 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала