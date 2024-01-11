https://sputnikarabic.ae/20240111/القصة-السرية-لمرض-وزير-الدفاع-الأمريكي-تكشف-لروسيا-والصين-نقاط-ضعف-واشنطن-1084871941.html
"القصة السرية" لمرض وزير الدفاع الأمريكي تكشف لروسيا والصين نقاط ضعف واشنطن
"القصة السرية" لمرض وزير الدفاع الأمريكي تكشف لروسيا والصين نقاط ضعف واشنطن
أعلنت إعلامية أمريكية أن إدخال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى المشفى لتلقي العلاج يعد واحدة من نقاط الضعف الأمريكية أمام روسيا. 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T06:02+0000
2024-01-11T06:02+0000
2024-01-11T06:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقالت مقدمة برنامج فوكس نيوز، ريبيكا غرانت، إنه "يمكن طمأنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، أنهما تعلما دروسًا مهمة من فشل إدارة بايدن الأخيرة في مجال الأمن القومي".ووفقا لها، فإن "الفشل المشين" للبنتاغون أظهر للعالم أن القيادة العسكرية الأمريكية تعاني من مشاكل واضحة فيما يتعلق بالانضباط والسيطرة.وأضافت المقدمة بالقول: "لقد رأى بوتين أن عملية صنع القرار في مجال الأمن القومي الأمريكي يمكن أن تتعثر بسهولة"، مشيرة إلى أن هذا الوضع أظهر لروسيا أن الولايات المتحدة "تفتقر تمامًا إلى المبادرة" في مسائل الأمن والدفاع عن البلاد.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي، جون كيربي، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يؤدي مهامه كاملة أثناء تواجده في المستشفى، ولا يوجد أية خطة لإقالته.وقال كيربي، في تصريح صحفي حول الحالة الصحية لأوستن، عقب نقله إلى المستشفى: "إنه يواصل القيام بواجباته على أكمل وجه، ويفعل كل ما يفعله في الأوقات العادية، ولكن من المستشفى".وأضاف كيربي: "الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتطلع إلى عودة أوستن إلى البنتاغون"، موضحًا، بالقول: "لا توجد خطط أخرى سوى بقاء أوستن في منصبه".
https://sputnikarabic.ae/20231208/صحفي-أمريكي-لويد-أوستن-يهدد-أعضاء-بالكونغرس-بإرسال-أقاربهم-للقتال-في-أوكرانيا-1083863304.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
"القصة السرية" لمرض وزير الدفاع الأمريكي تكشف لروسيا والصين نقاط ضعف واشنطن
أعلنت إعلامية أمريكية أن إدخال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى المشفى لتلقي العلاج يعد واحدة من نقاط الضعف الأمريكية أمام روسيا.
وقالت مقدمة برنامج فوكس نيوز، ريبيكا غرانت، إنه "يمكن طمأنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، أنهما تعلما دروسًا مهمة من فشل إدارة بايدن الأخيرة في مجال الأمن القومي".
ووفقا لها، فإن "الفشل المشين" للبنتاغون أظهر للعالم أن القيادة العسكرية الأمريكية تعاني من مشاكل واضحة فيما يتعلق بالانضباط والسيطرة.
وأضافت المقدمة بالقول: "لقد رأى بوتين أن عملية صنع القرار في مجال الأمن القومي الأمريكي يمكن أن تتعثر بسهولة"، مشيرة إلى أن هذا الوضع أظهر لروسيا أن الولايات المتحدة "تفتقر تمامًا إلى المبادرة" في مسائل الأمن والدفاع عن البلاد.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي، جون كيربي، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يؤدي مهامه كاملة أثناء تواجده في المستشفى، ولا يوجد أية خطة لإقالته.
وقال كيربي، في تصريح صحفي حول الحالة الصحية لأوستن، عقب نقله إلى المستشفى: "إنه يواصل القيام بواجباته على أكمل وجه، ويفعل كل ما يفعله في الأوقات العادية، ولكن من المستشفى".
وأضاف كيربي: "الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتطلع إلى عودة أوستن إلى البنتاغون"، موضحًا، بالقول: "لا توجد خطط أخرى سوى بقاء أوستن في منصبه".