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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240111/القصة-السرية-لمرض-وزير-الدفاع-الأمريكي-تكشف-لروسيا-والصين-نقاط-ضعف-واشنطن-1084871941.html
"القصة السرية" لمرض وزير الدفاع الأمريكي تكشف لروسيا والصين نقاط ضعف واشنطن
"القصة السرية" لمرض وزير الدفاع الأمريكي تكشف لروسيا والصين نقاط ضعف واشنطن
أعلنت إعلامية أمريكية أن إدخال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى المشفى لتلقي العلاج يعد واحدة من نقاط الضعف الأمريكية أمام روسيا. 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T06:02+0000
2024-01-11T06:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقالت مقدمة برنامج فوكس نيوز، ريبيكا غرانت، إنه "يمكن طمأنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، أنهما تعلما دروسًا مهمة من فشل إدارة بايدن الأخيرة في مجال الأمن القومي".ووفقا لها، فإن "الفشل المشين" للبنتاغون أظهر للعالم أن القيادة العسكرية الأمريكية تعاني من مشاكل واضحة فيما يتعلق بالانضباط والسيطرة.وأضافت المقدمة بالقول: "لقد رأى بوتين أن عملية صنع القرار في مجال الأمن القومي الأمريكي يمكن أن تتعثر بسهولة"، مشيرة إلى أن هذا الوضع أظهر لروسيا أن الولايات المتحدة "تفتقر تمامًا إلى المبادرة" في مسائل الأمن والدفاع عن البلاد.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي، جون كيربي، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يؤدي مهامه كاملة أثناء تواجده في المستشفى، ولا يوجد أية خطة لإقالته.وقال كيربي، في تصريح صحفي حول الحالة الصحية لأوستن، عقب نقله إلى المستشفى: "إنه يواصل القيام بواجباته على أكمل وجه، ويفعل كل ما يفعله في الأوقات العادية، ولكن من المستشفى".وأضاف كيربي: "الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتطلع إلى عودة أوستن إلى البنتاغون"، موضحًا، بالقول: "لا توجد خطط أخرى سوى بقاء أوستن في منصبه".
https://sputnikarabic.ae/20231208/صحفي-أمريكي-لويد-أوستن-يهدد-أعضاء-بالكونغرس-بإرسال-أقاربهم-للقتال-في-أوكرانيا-1083863304.html
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العالم
العالم

"القصة السرية" لمرض وزير الدفاع الأمريكي تكشف لروسيا والصين نقاط ضعف واشنطن

06:02 GMT 11.01.2024
© AFP 2023 / ANDRE PAINوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس (إلى اليسار) يتحدث مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (وسط) ووزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف (يمين)
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس (إلى اليسار) يتحدث مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (وسط) ووزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف (يمين) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© AFP 2023 / ANDRE PAIN
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أعلنت إعلامية أمريكية أن إدخال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى المشفى لتلقي العلاج يعد واحدة من نقاط الضعف الأمريكية أمام روسيا.
وقالت مقدمة برنامج فوكس نيوز، ريبيكا غرانت، إنه "يمكن طمأنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، أنهما تعلما دروسًا مهمة من فشل إدارة بايدن الأخيرة في مجال الأمن القومي".
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحفي أمريكي: لويد أوستن يهدد أعضاء بالكونغرس بإرسال أقاربهم للقتال في أوكرانيا
8 ديسمبر 2023, 02:05 GMT
ووفقا لها، فإن "الفشل المشين" للبنتاغون أظهر للعالم أن القيادة العسكرية الأمريكية تعاني من مشاكل واضحة فيما يتعلق بالانضباط والسيطرة.
وأضافت المقدمة بالقول: "لقد رأى بوتين أن عملية صنع القرار في مجال الأمن القومي الأمريكي يمكن أن تتعثر بسهولة"، مشيرة إلى أن هذا الوضع أظهر لروسيا أن الولايات المتحدة "تفتقر تمامًا إلى المبادرة" في مسائل الأمن والدفاع عن البلاد.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي، جون كيربي، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يؤدي مهامه كاملة أثناء تواجده في المستشفى، ولا يوجد أية خطة لإقالته.
وقال كيربي، في تصريح صحفي حول الحالة الصحية لأوستن، عقب نقله إلى المستشفى: "إنه يواصل القيام بواجباته على أكمل وجه، ويفعل كل ما يفعله في الأوقات العادية، ولكن من المستشفى".
وأضاف كيربي: "الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتطلع إلى عودة أوستن إلى البنتاغون"، موضحًا، بالقول: "لا توجد خطط أخرى سوى بقاء أوستن في منصبه".
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