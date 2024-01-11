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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240111/القوات-الروسية-تدمر-3-ألوية-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-1084879965.html
القوات الروسية تدمر 3 ألوية أوكرانية على محور زابوروجيه
القوات الروسية تدمر 3 ألوية أوكرانية على محور زابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت 3 ألوية أوكرانية على محور زابوروجيه ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة. 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T11:48+0000
2024-01-11T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه زابوروجيه، استهدفت وحدات من القوات الروسية، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، مجموعات من القوى العاملة والمعدات للألوية الهجومية الأوكرانية الآلية الـ118 و الـ82 المحمولة جوا، واللواء الـ15 التابع للحرس الوطني الأوكراني في مناطق رابوسينو وفيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه".وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، استهدفت قوات "المركز" الروسية، بإسناد من سلاح طيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، تجمعات من القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في منطقة غابات سيريبريانسكي".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 160 جنديا، و4 مركبات، ومدفع من طراز "أكاسيا".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 85 جنديا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و3 مركبات.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240111/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للواءين-72-و58-الأوكرانيين-في-دونيتسك-1084880219.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تدمر 3 ألوية أوكرانية على محور زابوروجيه

11:48 GMT 11.01.2024 (تم التحديث: 12:13 GMT 11.01.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورفريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت 3 ألوية أوكرانية على محور زابوروجيه ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه زابوروجيه، استهدفت وحدات من القوات الروسية، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، مجموعات من القوى العاملة والمعدات للألوية الهجومية الأوكرانية الآلية الـ118 و الـ82 المحمولة جوا، واللواء الـ15 التابع للحرس الوطني الأوكراني في مناطق رابوسينو وفيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 30 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 مركبات.
وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، استهدفت قوات "المركز" الروسية، بإسناد من سلاح طيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، تجمعات من القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في منطقة غابات سيريبريانسكي".
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية توجه ضربة قاسية للواءين 72 و58 الأوكرانيين في دونيتسك
12:01 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 160 جنديا، و4 مركبات، ومدفع من طراز "أكاسيا".

وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت القوات الروسية 4 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، واستهدفت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية مجموعات من القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بيريستوفوي في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 85 جنديا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و3 مركبات.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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