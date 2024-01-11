https://sputnikarabic.ae/20240111/القوات-الروسية-تدمر-3-ألوية-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-1084879965.html
القوات الروسية تدمر 3 ألوية أوكرانية على محور زابوروجيه
القوات الروسية تدمر 3 ألوية أوكرانية على محور زابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت 3 ألوية أوكرانية على محور زابوروجيه ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة. 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T11:48+0000
2024-01-11T11:48+0000
2024-01-11T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080050482_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_2fcefac5528c694885f305cd96ec8bc9.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه زابوروجيه، استهدفت وحدات من القوات الروسية، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، مجموعات من القوى العاملة والمعدات للألوية الهجومية الأوكرانية الآلية الـ118 و الـ82 المحمولة جوا، واللواء الـ15 التابع للحرس الوطني الأوكراني في مناطق رابوسينو وفيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه".وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، استهدفت قوات "المركز" الروسية، بإسناد من سلاح طيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، تجمعات من القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في منطقة غابات سيريبريانسكي".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 160 جنديا، و4 مركبات، ومدفع من طراز "أكاسيا".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 85 جنديا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و3 مركبات.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240111/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للواءين-72-و58-الأوكرانيين-في-دونيتسك-1084880219.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080050482_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_1cdc63a5201b65fea25781225afc82c6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تدمر 3 ألوية أوكرانية على محور زابوروجيه
11:48 GMT 11.01.2024 (تم التحديث: 12:13 GMT 11.01.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت 3 ألوية أوكرانية على محور زابوروجيه ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه زابوروجيه، استهدفت وحدات من القوات الروسية، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، مجموعات من القوى العاملة والمعدات للألوية الهجومية الأوكرانية الآلية الـ118 و الـ82 المحمولة جوا، واللواء الـ15 التابع للحرس الوطني الأوكراني في مناطق رابوسينو وفيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 30 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 مركبات.
وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، استهدفت قوات "المركز" الروسية، بإسناد من سلاح طيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، تجمعات من القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في منطقة غابات سيريبريانسكي".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 160 جنديا، و4 مركبات، ومدفع من طراز "أكاسيا".
وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت القوات الروسية 4 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، واستهدفت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية مجموعات من القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بيريستوفوي في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 85 جنديا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و3 مركبات.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.