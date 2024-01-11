https://sputnikarabic.ae/20240111/القوات-الروسية-تستهدف-القوات-الأوكرانية-ومعداتها-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1084871098.html
القوات الروسية تستهدف القوات الأوكرانية ومعداتها في اتجاه كراسني ليمان
القوات الروسية تستهدف القوات الأوكرانية ومعداتها في اتجاه كراسني ليمان
ْقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيان إن طواقم مروحيات القوات الجوية الروسية ضربت قوات ومركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه... 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T02:54+0000
2024-01-11T02:54+0000
2024-01-11T02:54+0000
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وجاء في البيان: "ضربت مجموعة ضربات من طيران الجيش في القوات الجوية للفضاء الروسي تجمعًا للقوات البشرية، وكذلك مركبات مدرعة للعدو في اتجاه كراسني ليمان. تم تنفيذ الضربة بواسطة صواريخ الطائرات S-8 من أقرب مسافة ممكنة".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240110/القوات-الروسية-تضرب-مصنعين-لتجميع-الطائرات-المسيرة-في-أوكرانيا-1084855755.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
القوات الروسية تستهدف القوات الأوكرانية ومعداتها في اتجاه كراسني ليمان
ْقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيان إن طواقم مروحيات القوات الجوية الروسية ضربت قوات ومركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان.
وجاء في البيان: "ضربت مجموعة ضربات من طيران الجيش في القوات الجوية للفضاء الروسي تجمعًا للقوات البشرية، وكذلك مركبات مدرعة للعدو في اتجاه كراسني ليمان. تم تنفيذ الضربة بواسطة صواريخ الطائرات S-8 من أقرب مسافة ممكنة".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.