عربي
بحرية الجيش الإيراني تحتجز ناقلة نفط أمريكية في خليج عمان... صور
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240111/القوات-الروسية-تضرب-119-وحدة-مدفعية-أوكرانية-ومستودعين-للذخيرة-1084882196.html
القوات الروسية تضرب 119 وحدة مدفعية أوكرانية ومستودعين للذخيرة
القوات الروسية تضرب 119 وحدة مدفعية أوكرانية ومستودعين للذخيرة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية ضربت 119 وحدة مدفعية ومستودعين للذخيرة الأوكرانية. 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T13:09+0000
2024-01-11T13:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083199148_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30011158fee98467ef1e8f3b00cce27a.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "تم قصف مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، و119 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، وقوة بشرية ومعدات عسكرية في 126 منطقة".وجاء بيان الدفاع الروسية: "على محور كوبيانسك صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية بإسناد من سلاحي الطيران والمدفعية أربع هجمات أوكرانية في محيط بلدة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف".وقالت الدفاع: "في اتجاه محور كراسني ليمان، استهدفت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، وبدعم من سلاح طيران الجيش والمدفعية، تحشيدات للقوات الأوكرانية في محيط منطقة سيريبريانسكايا ليسنيتشسكايا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240111/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للواءين-72-و58-الأوكرانيين-في-دونيتسك-1084880219.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083199148_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b2fe0c9c4bf3b5e9b2bfe2f50707fc7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تضرب 119 وحدة مدفعية أوكرانية ومستودعين للذخيرة

13:09 GMT 11.01.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية ضربت 119 وحدة مدفعية ومستودعين للذخيرة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "تم قصف مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، و119 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، وقوة بشرية ومعدات عسكرية في 126 منطقة".

وأضافت: "في اتجاه خيرسون، دمرت وحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تحشيدات العدو، وبلغت الخسائر نحو 30 عسكريًا إضافة إلى تدمير 4 سيارات ومدفع من طراز "دي-20".

وجاء بيان الدفاع الروسية: "على محور كوبيانسك صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية بإسناد من سلاحي الطيران والمدفعية أربع هجمات أوكرانية في محيط بلدة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف".

وبحسب الدفاع، فإن "خسائر العدو على هذا المحور بلغت نحو 85 عسكريًا ودبابة ومركبتي قتال مشاة وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفعية طراز "كراب" بولندية الصنع".

وقالت الدفاع: "في اتجاه محور كراسني ليمان، استهدفت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، وبدعم من سلاح طيران الجيش والمدفعية، تحشيدات للقوات الأوكرانية في محيط منطقة سيريبريانسكايا ليسنيتشسكايا".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم القضاء على نحو 160 عسكريا أوكرانيا وتدمير 4 سيارات، ومدفع "هاوتزر" ذاتي الحركة (أكاتسيا)".

طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية توجه ضربة قاسية للواءين 72 و58 الأوكرانيين في دونيتسك
12:01 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:36 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديوأمس, 22:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала