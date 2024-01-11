https://sputnikarabic.ae/20240111/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للواءين-72-و58-الأوكرانيين-في-دونيتسك-1084880219.html
القوات الروسية توجه ضربة قاسية للواءين 72 و58 الأوكرانيين في دونيتسك
القوات الروسية توجه ضربة قاسية للواءين 72 و58 الأوكرانيين في دونيتسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت معاقل للواءين 72 و58 الأوكرانيين، في جنوب دونيتسك. 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T12:01+0000
2024-01-11T12:01+0000
2024-01-11T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه جنوب دونيتسك، دمرت الإجراءات المنسقة لوحدات من قوات مجموعة "الشرق"، بدعم من الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، معاقل لواء المشاة الآلي رقم 72 وكتيبة المشاة الآلية رقم 58 التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق نوفوميخيلوفكا وبافلوفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، هزمت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من خلال إجراءات منسقة بالتعاون مع الطيران العملياتي التكتيكي والمدفعية العسكرية، القوة البشرية ومعدات الألوية الآلية 22 و42 و93 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أندريفكا وكليشيفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240111/القوات-الروسية-تدمر-3-ألوية-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-1084879965.html
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روسيا, العالم
القوات الروسية توجه ضربة قاسية للواءين 72 و58 الأوكرانيين في دونيتسك
12:01 GMT 11.01.2024 (تم التحديث: 12:03 GMT 11.01.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية دمرت معاقل للواءين 72 و58 الأوكرانيين، في جنوب دونيتسك.
وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه جنوب دونيتسك، دمرت الإجراءات المنسقة لوحدات من قوات مجموعة "الشرق"، بدعم من الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، معاقل لواء المشاة الآلي رقم 72 وكتيبة المشاة الآلية رقم 58 التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق نوفوميخيلوفكا وبافلوفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت الدفاع إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 145 فردًا عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفعين من طراز "أكاتسيا".
وأضاف الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، هزمت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من خلال إجراءات منسقة بالتعاون مع الطيران العملياتي التكتيكي والمدفعية العسكرية، القوة البشرية ومعدات الألوية الآلية 22 و42 و93 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أندريفكا وكليشيفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب البيان: "بلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه يوميًا، ما يصل إلى 260 جنديًا وناقلتي جند مدرعتين و15 مركبة، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي-20" و"ميستا-بي".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.