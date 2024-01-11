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https://sputnikarabic.ae/20240111/الكرملين-واشنطن-تضغط-على-الأوروبيين-لمصادرة-الأصول-الروسية-1084878787.html
الكرملين: واشنطن تضغط على الأوروبيين لمصادرة الأصول الروسية
الكرملين: واشنطن تضغط على الأوروبيين لمصادرة الأصول الروسية
صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن أمريكا تحاول الضغط على الأوروبيين لمصادرة الأصول الروسية، لأن الأصول الرئيسية الروسية موجودة في... 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T11:43+0000
2024-01-11T11:43+0000
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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "في الغالب تحاول (أمريكا) الضغط على الأوروبيين. هذا وضع متناقض، لأن "الكتلة" الرئيسية لأصولنا موجودة في أوروبا، وليس في أمريكا".وأوضح بيسكوف أن مصادرة واشنطن للأصول الروسية سيكون لها عواقب وخيمة.وقال: "بالطبع، هذا بيان استفزازي للغاية يعلن عن إمكانية اتخاذ إجراءات غير قانونية ضد ممتلكاتنا، ضد أصولنا. لا يمكن أن يمر دون عواقب وخيمة، وقد تحدثنا عن ذلك".وأكد بيسكوف أن أمريكا لم تخبر روسيا بشأن دعم إدارة البيت الأبيض لقرار مصادرة الأصول الروسية، لافتًا إلى أنه لا توجد تقريبًا قنوات اتصال مع واشنطن.وقال: "بالطبع، ليس لدينا تقريبًا قنوات اتصال. لم يُخطر أحد موسكو بذلك".وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "بلومبرغ" إلى أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، أيدت مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي الحق في مصادرة الأصول الروسية.وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية، البالغة نحو 300 مليار يورو. ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أفادت مؤسسة الإيداع الدولية "يوروكلير" أنها كسبت في الأشهر التسعة من عام 2023، نحو 3 مليارات يورو من الفوائد على الاستثمار في الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: واشنطن تضغط على الأوروبيين لمصادرة الأصول الروسية

11:43 GMT 11.01.2024
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© Sputnik . Alexei Maishev
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صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن أمريكا تحاول الضغط على الأوروبيين لمصادرة الأصول الروسية، لأن الأصول الرئيسية الروسية موجودة في أوروبا، وليس في أمريكا.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "في الغالب تحاول (أمريكا) الضغط على الأوروبيين. هذا وضع متناقض، لأن "الكتلة" الرئيسية لأصولنا موجودة في أوروبا، وليس في أمريكا".

وتابع: "كما هو الحال دائمًا، يريد الأمريكيون حث الأوروبيين بشكل أساسي على اتخاذ إجراءات غير قانونية، وهذا سينتج عنه مستقبلاً خسائر لا مفر منها وغرامات وعواقب قانونية سيواجهها الأوروبيون حتمًا، إذا ساروا على خطى الأمريكيين".

وأوضح بيسكوف أن مصادرة واشنطن للأصول الروسية سيكون لها عواقب وخيمة.
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وقال: "بالطبع، هذا بيان استفزازي للغاية يعلن عن إمكانية اتخاذ إجراءات غير قانونية ضد ممتلكاتنا، ضد أصولنا. لا يمكن أن يمر دون عواقب وخيمة، وقد تحدثنا عن ذلك".
وأكد بيسكوف أن أمريكا لم تخبر روسيا بشأن دعم إدارة البيت الأبيض لقرار مصادرة الأصول الروسية، لافتًا إلى أنه لا توجد تقريبًا قنوات اتصال مع واشنطن.
وقال: "بالطبع، ليس لدينا تقريبًا قنوات اتصال. لم يُخطر أحد موسكو بذلك".

وأوضح بيسكوف أن دعم البيت الأبيض لقرار الاستيلاء على الأصول الروسية هو خطوة نحو تقويض السلطة المالية لأمريكا وثقة المستثمرين الدوليين فيها.

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "بلومبرغ" إلى أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، أيدت مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي الحق في مصادرة الأصول الروسية.
وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية، البالغة نحو 300 مليار يورو. ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أفادت مؤسسة الإيداع الدولية "يوروكلير" أنها كسبت في الأشهر التسعة من عام 2023، نحو 3 مليارات يورو من الفوائد على الاستثمار في الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.
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