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https://sputnikarabic.ae/20240111/بوتين-روسيا-أصبحت-الاقتصاد-الأول-أوروبيا-والـ5-عالميا-1084872687.html
بوتين: روسيا أصبحت الاقتصاد الأول أوروبيا والـ5 عالميا
بوتين: روسيا أصبحت الاقتصاد الأول أوروبيا والـ5 عالميا
أعلن فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع رجال أعمال من الشرق الأقصى، أن نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية عام 2023، قد يكون أعلى من النسبة المتوقعة البالغة 3.5%. 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T07:15+0000
2024-01-11T07:15+0000
روسيا
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وقال بوتين: "أكثر من أربعة في المئة؟ حسنًا، ربما، نعم. نحن نشهد انخفاضًا، كما أخبرني رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، حيث احتسبنا الانخفاض في عام 2022 بنسبة 2.1%، وفي الواقع اتضح الأمر أنه 1.2%، لذلك ربما يكون هناك المزيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي".وأشار بوتين إلى أن "هذه نتيجة مذهلة" في ظل ظروف الضغوط الخارجية، مذكرًا أن روسيا تفوقت على ألمانيا من حيث حجم الاقتصاد وأصبحت الأولى في أوروبا والخامسة على مستوى العالم.وأضاف الرئيس الروسي بالقول: "فيما يتعلق بتعادل القوة الشرائية، فقد تجاوزنا أوروبا بأكملها، لكن نصيب الفرد، ما زلنا بحاجة إلى المحاولة".وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، زادت الدول الغربية ضغوط العقوبات على موسكو. وكما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، فإن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، لكن القيود وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الفائت، قارن الرئيس بوتين، نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي في هذا المجال يتفوق على أي اقتصاد أوروبي.وصرّحت روسيا، في أكثر من مناسبة، أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا، منذ سنوات عدة وما زالت تتزايد، وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.وفي الآونة الأخيرة، ظهرت بالفعل العديد من الآراء في الدول الغربية ذاتها، تعترف بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
https://sputnikarabic.ae/20240108/روسيا-تتغلب-على-الغرب-على-جبهة-غير-متوقعة--1084794059.html
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روسيا
روسيا

بوتين: روسيا أصبحت الاقتصاد الأول أوروبيا والـ5 عالميا

07:15 GMT 11.01.2024
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورخطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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أعلن فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع رجال أعمال من الشرق الأقصى، أن نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية عام 2023، قد يكون أعلى من النسبة المتوقعة البالغة 3.5%.
وقال بوتين: "أكثر من أربعة في المئة؟ حسنًا، ربما، نعم. نحن نشهد انخفاضًا، كما أخبرني رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، حيث احتسبنا الانخفاض في عام 2022 بنسبة 2.1%، وفي الواقع اتضح الأمر أنه 1.2%، لذلك ربما يكون هناك المزيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي".
وأشار بوتين إلى أن "هذه نتيجة مذهلة" في ظل ظروف الضغوط الخارجية، مذكرًا أن روسيا تفوقت على ألمانيا من حيث حجم الاقتصاد وأصبحت الأولى في أوروبا والخامسة على مستوى العالم.
وأضاف الرئيس الروسي بالقول: "فيما يتعلق بتعادل القوة الشرائية، فقد تجاوزنا أوروبا بأكملها، لكن نصيب الفرد، ما زلنا بحاجة إلى المحاولة".
جناح مؤسسة تكنولوجيا الراديو والإلكترونيات - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تهزم الغرب في جبهة "غير متوقعة"
8 يناير, 09:00 GMT
وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، زادت الدول الغربية ضغوط العقوبات على موسكو. وكما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، فإن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، لكن القيود وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الفائت، قارن الرئيس بوتين، نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي في هذا المجال يتفوق على أي اقتصاد أوروبي.
وصرّحت روسيا، في أكثر من مناسبة، أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا، منذ سنوات عدة وما زالت تتزايد، وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.
وفي الآونة الأخيرة، ظهرت بالفعل العديد من الآراء في الدول الغربية ذاتها، تعترف بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
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