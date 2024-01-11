https://sputnikarabic.ae/20240111/تصويت-هل-تستطيع-محكمة-العدل-الدولية-وقف-العملية-الإسرائيلية-في-غزة؟-1084883008.html
تصويت... هل تستطيع محكمة العدل الدولية وقف الحرب الإسرائيلية على غزة؟
تصويت... هل تستطيع محكمة العدل الدولية وقف الحرب الإسرائيلية على غزة؟
عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، أولى جلسات الاستماع إلى مرافعات جنوب أفريقيا وإسرائيل بشأن دعوى تقدمت بها الأولى ضد الثانية، في 29 ديسمبر/... 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T13:32+0000
2024-01-11T13:32+0000
2024-01-11T13:49+0000
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وقال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، خلال جلسة محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، إن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى قتل المدنيين الأبرياء، مؤكدا أن قطاع غزة تحول إلى سجن مغلق ترتكب إسرائيل فيه جريمة إبادة جماعية.وتوقع مسؤولون في وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الخميس، صدور أمر قضائي من محكمة العدل الدولية ضد بلادهم.وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الشعب الفلسطيني ينظر بتفاؤل إلى مرافعة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على ما وصفتها بـ "جرائم الإبادة"، معتبرةً هذا الحدث تاريخيا.
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العالم, استطلاعات الرأي, опросы, غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, جنوب أفريقيا
العالم, استطلاعات الرأي, опросы, غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, جنوب أفريقيا
تصويت... هل تستطيع محكمة العدل الدولية وقف الحرب الإسرائيلية على غزة؟
13:32 GMT 11.01.2024 (تم التحديث: 13:49 GMT 11.01.2024)
عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، أولى جلسات الاستماع إلى مرافعات جنوب أفريقيا وإسرائيل بشأن دعوى تقدمت بها الأولى ضد الثانية، في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، خلال جلسة محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، إن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى قتل المدنيين الأبرياء، مؤكدا أن قطاع غزة تحول إلى سجن مغلق
ترتكب إسرائيل فيه جريمة إبادة جماعية.
وتوقع مسؤولون في وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الخميس، صدور أمر قضائي من محكمة العدل الدولية ضد بلادهم.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الشعب الفلسطيني ينظر بتفاؤل إلى مرافعة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على ما وصفتها بـ "جرائم الإبادة"، معتبرةً هذا الحدث تاريخيا.
برأيك، هل تستطيع محكمة العدل الدولية وقف الحرب الإسرائيلية على غزة؟