https://sputnikarabic.ae/20240111/حزب-الله-اللبناني-يعلن-استهداف-تجمعات-لجنود-إسرائيليين-في-موقعين-على-الحدود-بين-البلدين-1084880048.html

"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف تجمعات ‏لجنود إسرائيليين في موقعين على الحدود بين البلدين

"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف تجمعات ‏لجنود إسرائيليين في موقعين على الحدود بين البلدين

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، "استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية". 11.01.2024, سبوتنيك عربي

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وقال الحزب، في بيان آخر، إن "مقاتليه استهدفوا تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي أيضا في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية"، مشيرًا إلى إصابات مباشرة في الهجومين.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد على 50 ألف شخص.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20240110/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-بعد-أن-قاتلنا-في-غزة-سنعرف-كيف-نفعل-ذلك-في-لبنان-1084866782.html

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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي