https://sputnikarabic.ae/20240111/حزب-الله-يستهدف-مستوطنة-كريات-شمونة-شمالي-إسرائيل-بعشرات-الصواريخ-1084893823.html

"حزب الله" يستهدف مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ

"حزب الله" يستهدف مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، استهداف مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ، رداً على قصف إسرائيل لمركز الدفاع المدني التطوعي في بلدة... 11.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-11T16:05+0000

2024-01-11T16:05+0000

2024-01-11T16:05+0000

لبنان

طوفان الأقصى

اسرائيل

العالم

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وجاء في بيان "الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية" عبر قناتها على "تلغرام": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداءات الصهيونية على المدنيين وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني التطوعي في بلدة ‏حانين الجنوبية واستشهاد المسعفين الشهيد علي محمود الشيخ علي والشهيد ساجد رمزي قاسم، ‏استهدفت المقاومة الإسلامية بعد ظهر اليوم الخميس مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ".‏وفي السياق نفسه، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 20 صاروخا أُطلقت من لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" اللبناني "استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

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