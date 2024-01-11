https://sputnikarabic.ae/20240111/خبير-الإبادة-الجماعية-للفلسطينيين-أثارت-اليقظة-الإنسانية-عند-الأوروبيين--1084883372.html
خبير: الإبادة الجماعية للفلسطينيين أثارت اليقظة الإنسانية عند الأوروبيين
خبير: الإبادة الجماعية للفلسطينيين أثارت اليقظة الإنسانية عند الأوروبيين
في حلقة اليوم: عن الدعم الشعبي الغربي المتنامي للشعب الفلسطيني، وكيف شكّلت حرب غزة تغييرا جوهريا في الوعي الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، من خلال التظاهرات... 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T13:28+0000
2024-01-11T13:28+0000
2024-01-11T13:28+0000
راديو
صدى الحياة
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خبير: الإبادة الجماعية للفلسطينيين أثارت اليقظة الإنسانية عند الأوروبيين
خبير: الإبادة الجماعية للفلسطينيين أثارت اليقظة الإنسانية عند الأوروبيين
يقول الخبير في الشأن الأوروبي نزار الجليدي، في حديث لبرنامجنا، بشأن التغيير الجوهري في الوعي الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية:بدوره يقول الباحث السياسي أحمد الزين في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
صدى الحياة, аудио
خبير: الإبادة الجماعية للفلسطينيين أثارت اليقظة الإنسانية عند الأوروبيين
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
في حلقة اليوم: عن الدعم الشعبي الغربي المتنامي للشعب الفلسطيني، وكيف شكّلت حرب غزة تغييرا جوهريا في الوعي الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، من خلال التظاهرات الشعبية التي عمت مختلف المدن الأوروبية، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تكذيب الرواية الإسرائيلية.
يقول الخبير في الشأن الأوروبي نزار الجليدي، في حديث لبرنامجنا، بشأن التغيير الجوهري في الوعي الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية:
"برأيي هذا يعود إلى سقوط السردية الغربية بشكل عام، والسردية الإسرائيلية بشكل خاص، ولطالما صورت هذه الرواية الغربية الأمور بشكل مخالف عن الحقيقة، وأمام هول ما اقترفته إسرائيل من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني، أصبح من الواضح أن إسرائيل والولايات المتحدة ومن معهم، يكذبون بتحميلهم الضحية مسؤولية ما يجري من أحداث في غزة".
بدوره يقول الباحث السياسي أحمد الزين في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
"بالنسبة للموقف البريطاني هو داعم لإسرائيل بشكل كبير، ولكن الموقف الشعبي في بريطانيا يخالف الموقف الرسمي، وذلك بسبب المجازر والدماء والإبادة الجماعية التي قام بها الجيش الصهيوني في غزة، وهذا ما أثار اليقظة الإنسانية عند الشعوب الأوروبية عموما، وعند الشعب البريطاني خصوصا، وبدأت الحقائق تتجلى أمامهم بأن الإبادة الجماعية وقتل الأطفال والنساء والمدنيين ليست دفاعا عن النفس، وسقطت هذه الحجة التي كانت الأنظمة الغربية تبرر فيها لإسرائيل كل هذه الجرائم، كما سقطت معها كل القيم الأخلاقية والإنسانية لهذه الأنظمة الغربية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...