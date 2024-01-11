عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240111/خبير-يكشف-عن-خلافات-في-الغرب-حول-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1084871507.html
خبير يكشف عن خلافات في الغرب حول المفاوضات بشأن أوكرانيا
خبير يكشف عن خلافات في الغرب حول المفاوضات بشأن أوكرانيا
كشف محلل تركي أن الدول الغربية عاجزة وغير قادرة على التوصل إلى اتفاق حول بدء مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا، مشيرًا أن المفاوضات السرية في الرياض أظهرت عمق... 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T05:45+0000
2024-01-11T05:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم العربي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0b/1083050246_0:111:1600:1011_1920x0_80_0_0_3d8caaa54ad000b71f254767acab6a56.jpg
وقال المحلل التركي، إنجين أوزر، لوكالة "سبوتنيك"، إن "المفاوضات السرية غير الناجحة في الرياض أظهرت في الواقع وجود خلافات جدية في العالم الغربي بشأن مستقبل أوكرانيا، ومن غير الممكن حاليا التوصل إلى اتفاق بشأن بدء مفاوضات السلام حتى بين الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة".وبحسب الخبير، فإن الخلافات تتكون من عدة أجزاء أهمها مسألة أمن البحر الأسود بعد انتهاء الأعمال العدائية، حيث تريد بريطانيا أن تكون اتفاقية مونترو مفتوحة للمناقشة، من خلال تعزيز البحرية الأوكرانية في أوديسا، لذلك تقوم لندن بدعم الجيش الأوكراني لضرب أهداف روسية في البحر الأسود.وتابع الخبير بالقول إن لندن تعمل على سيناريوهات مختلفة للإجراءات، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة لا تفكر بإنهاء الصراع وتواصل مساعداتها العسكرية والمالية لكييف، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد ضمان أمن أوروبا من خلال التوقيع على اتفاقية طويلة الأجل مع ضمانات أمنية، التي سيتم تقديمها إلى كييف، موضحًا أن أوروبا ليس لديها متطلبات لاستخدام السفن الحربية الأجنبية في البحر الأسود.وذكرت وسائل إعلام غربية أن اجتماعًا سريًا عُقد في الرياض، بين مسؤولين أوكرانيين وغربيين حول "صيغة السلام التي طرحها فلاديمير زيلينسكي"، وأن اللقاء فشل في التوصل إلى أي نتائج.
https://sputnikarabic.ae/20240110/خبير-اجتماع-الرياض-بخصوص-أوكرانيا-مجاملة-للولايات-المتحدة-1084856968.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0b/1083050246_52:0:1548:1122_1920x0_80_0_0_80d30255ea143413863c95f4728947a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم
العالم العربي, العالم

خبير يكشف عن خلافات في الغرب حول المفاوضات بشأن أوكرانيا

05:45 GMT 11.01.2024
© Photo / وزارة الإعلام السعوديةالقمة العربية الإسلامية غير العادية في العاصمة السعودية الرياض، السعودية، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
القمة العربية الإسلامية غير العادية في العاصمة السعودية الرياض، السعودية، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© Photo / وزارة الإعلام السعودية
تابعنا عبر
كشف محلل تركي أن الدول الغربية عاجزة وغير قادرة على التوصل إلى اتفاق حول بدء مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا، مشيرًا أن المفاوضات السرية في الرياض أظهرت عمق الخلافات الغربية.
وقال المحلل التركي، إنجين أوزر، لوكالة "سبوتنيك"، إن "المفاوضات السرية غير الناجحة في الرياض أظهرت في الواقع وجود خلافات جدية في العالم الغربي بشأن مستقبل أوكرانيا، ومن غير الممكن حاليا التوصل إلى اتفاق بشأن بدء مفاوضات السلام حتى بين الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة".
خبير: اجتماع الرياض بخصوص أوكرانيا مجاملة للولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
راديو
خبير: اجتماع الرياض بخصوص أوكرانيا مجاملة للولايات المتحدة
أمس, 13:15 GMT
وبحسب الخبير، فإن الخلافات تتكون من عدة أجزاء أهمها مسألة أمن البحر الأسود بعد انتهاء الأعمال العدائية، حيث تريد بريطانيا أن تكون اتفاقية مونترو مفتوحة للمناقشة، من خلال تعزيز البحرية الأوكرانية في أوديسا، لذلك تقوم لندن بدعم الجيش الأوكراني لضرب أهداف روسية في البحر الأسود.
وتابع الخبير بالقول إن لندن تعمل على سيناريوهات مختلفة للإجراءات، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة لا تفكر بإنهاء الصراع وتواصل مساعداتها العسكرية والمالية لكييف، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد ضمان أمن أوروبا من خلال التوقيع على اتفاقية طويلة الأجل مع ضمانات أمنية، التي سيتم تقديمها إلى كييف، موضحًا أن أوروبا ليس لديها متطلبات لاستخدام السفن الحربية الأجنبية في البحر الأسود.
وذكرت وسائل إعلام غربية أن اجتماعًا سريًا عُقد في الرياض، بين مسؤولين أوكرانيين وغربيين حول "صيغة السلام التي طرحها فلاديمير زيلينسكي"، وأن اللقاء فشل في التوصل إلى أي نتائج.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تبحث تعيين ليبرمان في حكومة الحرب.. صور وفيديوأمس, 22:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала