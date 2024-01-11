https://sputnikarabic.ae/20240111/دبابات-روسية-تدمر-قوة-أوكرانية-في-كوبيانسك-1084872229.html
دبابات روسية تدمر قوة أوكرانية في كوبيانسك
دبابات روسية تدمر قوة أوكرانية في كوبيانسك
استهدفت دبابات روسية تابعة لتجمع قوات "الغرب" الروسية المشتركة، قوة مشاة أوكرانية، خلال تنفيذ الأخيرة دورية تناوب للقوات على محور كوبيانسك. 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T06:50+0000
2024-01-11T06:50+0000
2024-01-11T06:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية إن "مشغل طائرة من دون طيار مزودة بجهاز رؤية ليلية سجل نشاطًا في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية. غادر بعض أفراد العدو مواقعهم ليلاً وانتقلوا سرًا إلى نقطة الإخلاء (التبديل)".وبحسب الدفاع الروسية، "تحرك طاقم الدبابة (تي-72 بي3) إلى موقع إطلاق النار بهدف توجيه ضربة من موقع متخفٍ، وتم تدمير مشاة العدو بطلقات دقيقة من مدفع 125 ملم باستخدام ذخيرة شديدة الانفجار".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240111/القوات-الروسية-تستهدف-القوات-الأوكرانية-ومعداتها-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1084871098.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
دبابات روسية تدمر قوة أوكرانية في كوبيانسك
استهدفت دبابات روسية تابعة لتجمع قوات "الغرب" الروسية المشتركة، قوة مشاة أوكرانية، خلال تنفيذ الأخيرة دورية تناوب للقوات على محور كوبيانسك.
وقالت الدفاع الروسية إن "مشغل طائرة من دون طيار مزودة بجهاز رؤية ليلية سجل نشاطًا في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية. غادر بعض أفراد العدو مواقعهم ليلاً وانتقلوا سرًا إلى نقطة الإخلاء (التبديل)".
وأوضحت الدفاع الروسية أن مشغل الطائرة قام بنقل إحداثيات مجموعة المشاة الأوكرانية المتحركة إلى أفراد قوات الدبابات التابعة لتجمع قوات "الغرب" الروسية.
وبحسب الدفاع الروسية، "تحرك طاقم الدبابة (تي-72 بي3) إلى موقع إطلاق النار بهدف توجيه ضربة من موقع متخفٍ، وتم تدمير مشاة العدو بطلقات دقيقة من مدفع 125 ملم باستخدام ذخيرة شديدة الانفجار".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.