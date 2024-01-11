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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240111/دبابات-روسية-تقتحم-مواقع-القوات-الأوكرانية-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1084874650.html
دبابات روسية تقتحم مواقع القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
دبابات روسية تقتحم مواقع القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وحدات من حرس نوفوسيبيرسك الروسية التابعة للقوات المجوقلة الروسية اقتحمت مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، في... 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T08:19+0000
2024-01-11T08:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو يوضح قيام أطقم الدبابات الروسية باقتحام المواقع الأوكرانية بنيران كثيفة.ويظهر بالفيديو قيام الدبابات الروسية بعملية إطلاق نار كثيفة باتجاه المواقع والمعاقل الاوكرانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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روسيا, العالم

دبابات روسية تقتحم مواقع القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو

08:19 GMT 11.01.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationدبابات روسية تقتحم مواقع أوكرانية على محور زابوروجيه
دبابات روسية تقتحم مواقع أوكرانية على محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن وحدات من حرس نوفوسيبيرسك الروسية التابعة للقوات المجوقلة الروسية اقتحمت مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، في فيربوفوي على محور زابوروجيه.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو يوضح قيام أطقم الدبابات الروسية باقتحام المواقع الأوكرانية بنيران كثيفة.
ويظهر بالفيديو قيام الدبابات الروسية بعملية إطلاق نار كثيفة باتجاه المواقع والمعاقل الاوكرانية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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