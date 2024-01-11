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https://sputnikarabic.ae/20240111/روسيا-تدعو-أطراف-الصراع-في-السودان-إلى-وقف-إطلاق-النار-1084886318.html
روسيا تدعو أطراف الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار
روسيا تدعو أطراف الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار
دعا الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، خلال استقباله سفير جمهورية السودان... 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T14:37+0000
2024-01-11T14:37+0000
العالم العربي
روسيا
أخبار السودان اليوم
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، تم تبادل متعمق لوجهات النظر بشأن الأزمة العسكرية والسياسية المستمرة في السودان".وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي موقفه المبدئي بشأن ضرورة الوقف المبكر للأعمال العدائية وإقامة حوار وطني واسع النطاق بما يخدم ضمان وحدة السودان الصديق وسلامته الإقليمية وسيادته".ويشهد السودان قتالاً ضاريًا، منذ الـ15 من أبريل/ نيسان الماضي، نتج عنه تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد، وتسبب في حصيلة قتلى كبيرة بين المدنيين، إضافة إلى تشريد ملايين السودانيين داخليًا وخارجيًا.وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أشهر القتال في البلاد قد تؤدي إلى تفشي الأمراض وانهيار مميت للنظام الصحي، ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة فقد تجاوز عدد النازحين داخليا في السودان 7 ملايين.
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العالم العربي, روسيا, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, روسيا, أخبار السودان اليوم

روسيا تدعو أطراف الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار

14:37 GMT 11.01.2024
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
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دعا الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، خلال استقباله سفير جمهورية السودان لدى روسيا، محمد سراج، إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية في السودان.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، تم تبادل متعمق لوجهات النظر بشأن الأزمة العسكرية والسياسية المستمرة في السودان".
وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، أكد الجانب الروسي موقفه المبدئي بشأن ضرورة الوقف المبكر للأعمال العدائية وإقامة حوار وطني واسع النطاق بما يخدم ضمان وحدة السودان الصديق وسلامته الإقليمية وسيادته".
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ويشهد السودان قتالاً ضاريًا، منذ الـ15 من أبريل/ نيسان الماضي، نتج عنه تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد، وتسبب في حصيلة قتلى كبيرة بين المدنيين، إضافة إلى تشريد ملايين السودانيين داخليًا وخارجيًا.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أشهر القتال في البلاد قد تؤدي إلى تفشي الأمراض وانهيار مميت للنظام الصحي، ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة فقد تجاوز عدد النازحين داخليا في السودان 7 ملايين.
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