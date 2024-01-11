https://sputnikarabic.ae/20240111/سوريا-والعراق-يبحثان-تفعيل-الربط-السككي-بين-موانئ-البلدين--1084885208.html
سوريا والعراق يبحثان تفعيل الربط السككي بين موانئ البلدين
سوريا والعراق يبحثان تفعيل الربط السككي بين موانئ البلدين
عقد وزير النقل السوري، زهير خزيم، مع القائم بأعمال السفارة العراقية لدى سوريا، ياسين الحجيمي، مباحثات لتفعيل خطوات الربط السككي بين موانئ البلدين وتعزيز مشاريع... 11.01.2024, سبوتنيك عربي
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دمشق - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة النقل السورية: "أكد وزير النقل، زهير خزيّم، أهمية العلاقات المتجذرة بين البلدين واستثمارها اقتصادياً عبر مشاريع تنموية واستثمارية وتجارية، تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية المبنية على أسس صلبة، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية في مجالات النقل، والسير قدماً بخطوات التعاون الجارية في قطاع النقل السككي، وعلى رأسها مشروع ربط الخطوط الحديدية بين سورية والعراق، انطلاقاً من وإلى موانئ البلدين، وتفعيل نقل وشحن البضائع بينهما".وفي السياق نفسه، أشار الحجيمي إلى "التنسيق المتبادل والمتواصل لتعزيز التعاون المشترك، وأهمية الاستفادة من المزايا الاقتصادية التي يتمتع بها البلدين وتكثيف الجهود لتجاوز آثار الإجراءات القسرية والعقوبات الاقتصادية، مبينا أهمية تفعيل شرايين النقل وحركة التبادل بينهما، وفي مقدمتها ربط السكك الحديدية بين البلدين".وأضاف بيان الوزارة أن مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق، يونس خالد جواد، أشار إلى الجهود والعزيمة التي تعمل عليها الشركة بمتابعة من الحكومة ووزارة النقل العراقية لمواصلة جهود الربط السككي بين ميناءي أم قصر والفاو العراقيين، مع ميناءي طرطوس واللاذقية السوريين، والتطلع قدماً لكل مايسهم في تنفيذ المشروع بما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين الشقيقين".ويرى البلدان أن الربط السككي بينهما سيخفض تكاليف النقل والإنتاج وبالتالي سينعكس بشكل إيجابي عليهما.
https://sputnikarabic.ae/20240111/وزير-الخارجية-العراقي-يجب-تهيئة-الداخل-قبل-بدء-المفاوضات-لانسحاب-القوات-الأمريكية-1084878181.html
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أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي
سوريا والعراق يبحثان تفعيل الربط السككي بين موانئ البلدين
عقد وزير النقل السوري، زهير خزيم، مع القائم بأعمال السفارة العراقية لدى سوريا، ياسين الحجيمي، مباحثات لتفعيل خطوات الربط السككي بين موانئ البلدين وتعزيز مشاريع النقل المشتركة، خلال لقاء في مقر وزارة النقل السورية في العاصمة دمشق.
دمشق - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة النقل السورية: "أكد وزير النقل، زهير خزيّم، أهمية العلاقات المتجذرة بين البلدين واستثمارها اقتصادياً عبر مشاريع تنموية واستثمارية وتجارية، تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية المبنية على أسس صلبة، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية في مجالات النقل، والسير قدماً بخطوات التعاون الجارية في قطاع النقل السككي، وعلى رأسها مشروع ربط الخطوط الحديدية بين سورية والعراق، انطلاقاً من وإلى موانئ البلدين، وتفعيل نقل وشحن البضائع بينهما".
ونوه خزيم بخطوة إنجاز وحل التشابكات المالية والعقدية بين المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والشركة العامة لسكك حديد العراق، والتي ستسهم في تعزيز أواصر التعاون بكل ثقة ومهنية بين الجانبين.
وفي السياق نفسه، أشار الحجيمي إلى "التنسيق المتبادل والمتواصل لتعزيز التعاون المشترك، وأهمية الاستفادة من المزايا الاقتصادية التي يتمتع بها البلدين وتكثيف الجهود لتجاوز آثار الإجراءات القسرية والعقوبات الاقتصادية، مبينا أهمية تفعيل شرايين النقل وحركة التبادل بينهما، وفي مقدمتها ربط السكك الحديدية بين البلدين".
وأضاف بيان الوزارة أن مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق، يونس خالد جواد، أشار إلى الجهود والعزيمة التي تعمل عليها الشركة بمتابعة من الحكومة ووزارة النقل العراقية لمواصلة جهود الربط السككي بين ميناءي أم قصر والفاو العراقيين، مع ميناءي طرطوس واللاذقية السوريين، والتطلع قدماً لكل مايسهم في تنفيذ المشروع بما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين الشقيقين".
ويرى البلدان أن الربط السككي بينهما سيخفض تكاليف النقل والإنتاج وبالتالي سينعكس بشكل إيجابي عليهما.