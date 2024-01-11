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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240111/ضابط-أوكراني-المسيرات-الروسية-تجبر-جنود-القوات-الأوكرانية-على-الاختباء-في-الملاجئ-لفترة-طويلة-1084894815.html
ضابط أوكراني: المسيرات الروسية تجبر جنود القوات الأوكرانية على البقاء في مخابئهم لفترة طويلة
ضابط أوكراني: المسيرات الروسية تجبر جنود القوات الأوكرانية على البقاء في مخابئهم لفترة طويلة
أفاد قائد مجموعة استطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن الضربات المستمرة التي تشنها الطائرات الروسية دون طيار تجبر جنود القوات المسلحة الأوكرانية على... 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T16:44+0000
2024-01-11T16:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال القائد: "الآن لا نخرج تقريبًا من جحورنا، لأن الطائرات دون طيار (الروسية) تتدلى وتسقط باستمرار (قنبلة يدوية على موقع القوات المسلحة الأوكرانية)".ووفقا له، فاجأت الطائرات دون طيار حتى هؤلاء الجنود الذين اعتادوا في السابق على التفوق المستمر للروس في القوة النارية.وفي وقت سابق، أشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إلى أن الطائرات دون طيار أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العمليات القتالية الحديثة.وأشار غيراسيموف إلى أن روسيا تعمل باستمرار على تحسين طائراتها دون طيار بناءً على تجربة العملية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20240110/القوات-الروسية-تضرب-مصنعين-لتجميع-الطائرات-المسيرة-في-أوكرانيا-1084855755.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أوكراني: المسيرات الروسية تجبر جنود القوات الأوكرانية على البقاء في مخابئهم لفترة طويلة

16:44 GMT 11.01.2024 (تم التحديث: 16:54 GMT 11.01.2024)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى "جبل نوفوروسيسك" الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أفاد قائد مجموعة استطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن الضربات المستمرة التي تشنها الطائرات الروسية دون طيار تجبر جنود القوات المسلحة الأوكرانية على البقاء في المخابئ لفترة طويلة.
وقال القائد: "الآن لا نخرج تقريبًا من جحورنا، لأن الطائرات دون طيار (الروسية) تتدلى وتسقط باستمرار (قنبلة يدوية على موقع القوات المسلحة الأوكرانية)".

وأشار إلى أن روسيا لديها "جيش طائرات دون طيار" قوي، في حين أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تمتلك مثل هذه القدرات.

ووفقا له، فاجأت الطائرات دون طيار حتى هؤلاء الجنود الذين اعتادوا في السابق على التفوق المستمر للروس في القوة النارية.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "أوكراينسكا برافدا": "الطائرات دون طيار...إنها تعمل باستمرار لم يحدث هذا من قبل".

عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تضرب مصنعين لتجميع الطائرات المسيرة في أوكرانيا
أمس, 12:22 GMT
وفي وقت سابق، أشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إلى أن الطائرات دون طيار أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العمليات القتالية الحديثة.

ووفقا له، تسمح الطائرات دون طيار للجيش بإجراء استطلاع على مدار الساعة وضرب مجموعة كاملة من المنشآت والمعدات العسكرية.

وأشار غيراسيموف إلى أن روسيا تعمل باستمرار على تحسين طائراتها دون طيار بناءً على تجربة العملية الخاصة في أوكرانيا.
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