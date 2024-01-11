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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240111/ضابط-استخبارات-أمريكي-يحذر-من-خسارة-أوكرانية-كبيرة-1084886784.html
ضابط استخبارات أمريكي يحذر من خسارة أوكرانية كبيرة
ضابط استخبارات أمريكي يحذر من خسارة أوكرانية كبيرة
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن أوكرانيا قد تخسر عددا من المدن، بما في ذلك أوديسا وخاركوف. 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T14:44+0000
2024-01-11T14:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Danny Haiphong" على "يوتيوب": "لا يمكن للنزاع أن ينتهي حتى تقضي روسيا على التهديد الموجه على شبه جزيرة القرم المنبثق من أوديسا وساحل البحر الأسود… في الوقت نفسه، من أجل الاستيلاء على أوديسا، عليك أن تأخذ نيكولاييف، وقبل ذلك، دنيبروبيتروفسك، وقبل ذلك تدخل خاركوف".وقال ريتر: "أدلى فلاديمير بوتين بتصريح مثير للاهتمام قبل أيام، قال إن أوديسا مدينة روسية. إذا خرج بوتين وقال إن أوديسا مدينة روسية، هذا يعني أن أوديسا ستكون مدينة روسية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240111/مصادر-أمريكية-تؤكد-الغرب-لن-يتمكن-من-الصمود-أمام-روسيا-1084879147.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط استخبارات أمريكي يحذر من خسارة أوكرانية كبيرة

14:44 GMT 11.01.2024 (تم التحديث: 14:45 GMT 11.01.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن أوكرانيا قد تخسر عددا من المدن، بما في ذلك أوديسا وخاركوف.
وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Danny Haiphong" على "يوتيوب": "لا يمكن للنزاع أن ينتهي حتى تقضي روسيا على التهديد الموجه على شبه جزيرة القرم المنبثق من أوديسا وساحل البحر الأسود… في الوقت نفسه، من أجل الاستيلاء على أوديسا، عليك أن تأخذ نيكولاييف، وقبل ذلك، دنيبروبيتروفسك، وقبل ذلك تدخل خاركوف".

ووفقا له، فإن موسكو لم تسعى أبدا إلى تحقيق مكاسب إقليمية، لكن الناتو يجبرها على المضي قدما. وأوضح أن ذلك يعود إلى المساعدات المالية والعسكرية التي يقدمها لنظام كييف لمواجهة روسيا.

وقال ريتر: "أدلى فلاديمير بوتين بتصريح مثير للاهتمام قبل أيام، قال إن أوديسا مدينة روسية. إذا خرج بوتين وقال إن أوديسا مدينة روسية، هذا يعني أن أوديسا ستكون مدينة روسية".
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11:35 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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