https://sputnikarabic.ae/20240111/فوائد-فيتامين-د-للشعر-1084875744.html

فوائد "فيتامين د" للشعر

فوائد "فيتامين د" للشعر

يعتبر "فيتامين د" أحد أهم الفيتامينات المغذية للشعر ليتمتع بمظهر صحي وللحفاظ على رونقه، فما فوائد هذا الفيتامين على الشعر ومزاياه وكيف يمكن الحصول عليه. 11.01.2024, سبوتنيك عربي

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نستعرض في هذا المقال فوائد "فيتامين د" والأطعمة والمواد الغذائية التي تحتويه بالإضافة للكمية اليومية اللازمة والآثار الجانبية في حال زيادة الكمية المطلوبة.فوائد "فيتامين د" للشعر- تحفيز نمو الشعربصيلات الشعر حساسة جدًا للهرمونات، و"فيتامين د" هو هرمون يلعب دورا مهما في توازن الكالسيوم وتنظيم المناعة وتمايز الخلايا، ومن المعروف على نطاق واسع أن الثعلبة البقعية شائعة بين المرضى الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين.يمكن أن يكون "فيتامين د" الموضعي فعالًا أيضًا في استعادة دورة نمو الشعر لدى المرضى الذين يعانون من داء الثعلبة.- مكافحة فقدان الشعر"فيتامين د" يدعم بصيلات الشعر ويحفز نمو بصيلات جديدة، إذا لم يكن هناك ما يكفي منه، يتوقف النمو، ويصبح الشعر أضعف ويبدأ في التساقط. بالإضافة إلى ذلك، يساعد "فيتامين د" الجسم على امتصاص الكالسيوم، مما يعني أنه يمنع القشرة ويعيد الدورة الدموية إلى فروة الرأس.- تقوية الشعريلعب هذا الفيتامين دورا كبيرا في زيادة قوة الشعر وتنشيط الدورة الدموية في فروة الراس وبالتالي حصول بصيلات الشعر على حاجتها من المعادن والمواد المغذية والأوكسجين للنمو.- إبطاء ظهور الشعر الرمادي ( الشيب)يعد التعرض للشيب أو الشعر الأبيض أمرا شائعا، ويعتبر "فيتامين د" من الفيتامينات المحفزة لنمو بصيلات الشعر وعدم وجوده بكميات كافية يؤدي لتحول الشعر للون الأبيض أو الشيب.- التقليل من التوتر والاكتئاب المرتبط بتساقط الشعريسهم "فيتامين د" في تحسين مستويات السيروتونين في الدماغ وهو الهرمون نفسه الذي تعمل على رفعه أدوية مضادات الاكتئاب.علاج تساقط الشعر الناتج عن نقص فيتامين ديتم علاج هذه الحالة من خلال تناول مكملات "فيتامين د" التي ستساعد، والتي تكون على شكل:- حبوب: وتعتبر خيارا مثاليا للاستخدام طويل الأمد.- محاليل سائلة: وغالبا ما يوصف هذا الخيار للأطفال ويكون تناوله على شكل سائل.- كبسولات: وهي ناسبة لمن يعانون من مشاكل في الجهاز العصبي.تعتبر أقراص الاستحلاب القابلة للمضغ ملائمة للاستخدام، لكن فعاليتها تقل عندما يبدأ الدواء بالتفاعل مع اللعاب في تجويف الفم.يفضل الحصول على نصيحة طبية من قبل الطبيب المختص قبل تناول أي جرعة من هذا الفيتامين.طرق زيادة "فيتامين د" في الجسميمكن الحصول على هذا الفيتامين من خلال الشمس والأطعمة التي تحتويه، ويمكن زيادة الحصول عليه من خلال:- المكملات الغذائيةينتج البشر والحيوانات "فيتامين د3"، وتنتج النباتات مثل الفطر "فيتامين د2 "، وبحسب العلماء فإن "فيتامين د2" هو الأقل فعالية بين الاثنين، إذا كنت تأكل السمك واللحوم، فقد ترغب في البحث عن المكملات الغذائية التي تحتوي على "فيتامين د3"، قد تحتوي الخيارات النباتية على "فيتامين د2".تأتي مكملات "فيتامين د" هذه على شكل مساحيق، وكبسولات، وقطرات، وعلكة، وأقراص، ومواد هلامية، وبخاخات.- مصباح الأشعة فوق البنفسجيةتبعث الشمس نوعًا من الضوء يُعرف باسم UVB، يتم تصنيعه عن طريق الجلد (من خلال مركب يسمى 7-DHC)، وبعد ذلك يبدأ إنتاج "فيتامين د"، ويعمل مصباح الأشعة فوق البنفسجية باستخدام نفس نوع الأشعة التي تستخدمها الشمس.أظهرت الدراسات أن بعض أطوال موجات LED تكون أكثر فعالية في تحفيز إنتاج فيتامين د في الجلد من الشمس.- إضافة الأطعمة المدعمة بـ"فيتامين د" إلى نظامك الغذائييقوم المصنعون بصنع نسخ من الأطعمة الشائعة المدعمة بـ"فيتامين د"، وتشمل هذه الأطعمة الحليب والحبوب والعصائر والزبدة والزبادي.مصادر "فيتامين د"تعتبر الشمس إحدى المصادر الهامة لهذا الفيتامين بالإضافة لبعض المواد الغذائية والأطعمة التي تحتوي عليه ممثلة ببعض أنواع الأسماك كالسلمون بالإضافة للبرتقال وصفار البيض.الجرعة اليومية من "فيتامين د"في الخريف والشتاء، عندما لا تكون الشمس نشطة بما فيه الكفاية، ينصح جميع الناس بتناول جرعة وقائية من "فيتامين د".الجرعة الوقائية اليومية من "فيتامين د":الرضع حتى عام واحد - 400 وحدة دولية IU (وحدات دولية).الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة واحدة والبالغين - 600-800 وحدة دولية.الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا - 800-1000 وحدة دولية.النساء الحوامل والمرضعات - 800-1200 وحدة دولية.الأطعمة التي تحتوي على "فيتامين د"تحتوي عدد من الأطعمة والمواد الغذائية على هذا الفيتامين والتي ينصح بتناولها للأشخاص الذين يعانون من نقصه وأهمها:1- سمك السلونوفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي حصة 3 أونصات من الأسماك الزيتية على 526 وحدة دولية (وحدة دولية) من "فيتامين"د". وهذا يمثل 66% من القيمة اليومية.تحتوي أسماك السلمون البرية على ما يصل إلى 988 وحدة دولية من هذا الفيتامين لكل وجبة، وتزعم بعض الدراسات أن هذا الرقم يصل إلى 1300 وحدة دولية .قد يوفر سمك السلمون المربى في المسامك عناصر غذائية أقل بنسبة 25% ، ولكن في المتوسط ​​توفر حصة واحدة 250 وحدة دولية من الفيتامين، أو 32% من القيمة اليومية .2- السردين والأسماك الزيتية الأخرىالسردين المعلب مصدر جيد للفيتامين، تحتوي حصة واحدة 100 غرام على 177 وحدة دولية من العناصر الغذائية، وهو ما يمثل 22% من القيمة اليومية. الأنواع الأخرى من الأسماك الزيتية الصحية تستحق أيضًا تضمينها في نظامك الغذائي، وعلى سبيل المثال، توفر حصة من سمك الهلبوت أو الماكريل نحو 360-390 وحدة دولية من فيتامين د.3- الرنجةتوفر الرنجة الأطلسية الطبيعية الطازجة 216 وحدة دولية من "فيتامين د" لكل وجبة، أو 27% من المدخول اليومي الموصى به،إذا كنت تفضل الأسماك المتبلة، فاستخدمها لتجديد نحو 14% من الكمية المطلوبة من "فيتامين د" .4- التونة المعلبةغالبًا ما تضاف هذه السمكة إلى الحساء والسلطات، من السهل تخزين الأطعمة المعلبة، ويمكنك تحضير الغداء منها بسهولة دون معالجة حرارية طويلة. بالإضافة إلى ذلك، في هذا الشكل، تكون التونة أرخص بكثير من الطازجة. تحتوي الأطعمة المعلبة على 268 وحدة دولية من "فيتامين د" لكل 100 غرام، وهو ما يمثل 34% من القيمة اليومية. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر التونة المعلبة مصدرًا ممتازًا لـ"فيتامين ك".5- زيت كبد سمك القديستخدم دهن هذه السمكة للوقاية من نقص "فيتامين د" عند الأطفال و تحتوي ملعقة صغيرة من زيت كبد سمك القد على 448 وحدة دولية، وهو ما يمثل 56% من القيمة اليومية الموصى بها، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه الدهون على كمية كبيرة من "أوميغا 3 "و"فيتامين أ" - نحو 150% من القيمة اليومية البالغة 5 مل.6- صفار البيضتعتبر المأكولات البحرية هي المصدر الرئيسي ولكن ليس الوحيد، لـ"فيتامين د". والبيض يعوض نقصه أيضًا، كما أنه مغذٍ جدًا. وتوجد العناصر الغذائية والمعادن بشكل رئيسي في صفار البيض، حيث يحتوي الصفار على 5% من القيمة اليومية لـ"فيتامين أشعة الشمس".وتعتمد كمية "فيتامين د" بشكل أساسي على مقدار الوقت الذي يقضيه الدجاج في الشمس ونوعية الحبوب التي يتغذى عليها، تنتج طيور المزارع بيضًا يحتوي على ثلاثة إلى أربعة أضعاف العناصر الغذائية .7- الفطريتم إنتاج "فيتامين د" في الفطر تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية . هذا أحد الأطعمة النباتية التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات دون أي إثراء صناعي إضافي. يحتوي الفطر على نسبة عالية من D2، بينما الأسماك، على سبيل المثال، تحتوي على نسبة عالية من D3. يساعد D2 على زيادة مستويات الفيتامين في الدم، وتحتوي بعض أنواع الفطر على ما يصل إلى 2300 وحدة دولية لكل 100 غرام من D3، وهو ما يعادل عدة أضعاف الاحتياجات اليومية تقريبًا.8- حليب البقرلا يوجد الكثير من الأطعمة الطبيعية التي تحتوي على كميات كبيرة من "فيتامين د"، لكن الشركات المصنعة توصلت إلى كيفية تعويض نقصه بالنسبة لأولئك الذين لا يأكلون الأسماك والفطر والبيض. بالإضافة إلى ذلك، يتم إثراء بعض المنتجات بالفيتامينات. يعد حليب البقر مصدرًا للعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الكالسيوم والفوسفور والريبوفلافين. يحتوي المنتج المدعم على 115-130 وحدة دولية من "فيتامين د" لكل كوب (230-250 مل)9- حليب الصويانظرًا لوجود فيتامين "د" بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية، فإن النباتيين معرضون بشكل كبير لخطر نقصه، ولهذا السبب، غالبًا ما يتم تعزيز بدائل الحليب الحيواني بمواد مغذية إضافية. يضاف فيتامين "د" إلى فول الصويا والشوفان والحنطة السوداء وأنواع أخرى من الحليب النباتي .10- عصير البرتقاليعاني حوالي 75% من الناس في العالم من درجات متفاوتة من عدم تحمل اللاكتوز، و2-3% لديهم حساسية الحليب. ولذلك، يمكن العثور على الأطعمة الأخرى المدعمة بالمواد المغذية مثل الكالسيوم وفيتامين "د" في المتاجر. يحتوي كوب واحد (250 مل) من عصير البرتقال على حوالي 100 وحدة دولية أو 12% من القيمة اليومية.التحذيرات والآثار الجانبيةفيتامين "د" ليس مفيدًا فقط، ولكن إذا تم استخدامه بشكل غير صحيح وبإفراط، فإنه يمكن أن يضر الطفل.يجب أن يتم إعطاء فيتامين "د" بعناية، لأن بعض الأطفال لديهم حساسية شديدة للفيتامين، وحتى مع الجرعات الصغيرة يمكن أن يصابوا بحالة تسمى فرط الفيتامين.علامات فرط الفيتامين هي انخفاض الشهية، والقلق، وضعف العضلات، واضطرابات النوم، والإمساك، وربما الغثيان وحتى القيء.ترتبط العديد من الأمراض والحالات المرضية بفرط ونقص الفيتامين. إذا كنت تشك في وجود نقص أو زيادة في أي فيتامينات في الجسم، فاستشر طبيب الغدد الصماء أو أخصائي الغدد الصماء والتغذية سوف يسألك الطبيب بالتفصيل عن أعراضك، وإذا لزم الأمر، سيصف لك الفحوصات المخبرية. يشرح طبيب الغدد الصماء الأسباب المحتملة لمثل هذه الحالات ويصف العلاج.

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