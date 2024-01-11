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https://sputnikarabic.ae/20240111/قائد-القوات-الروسية-في-سوريا-يحتفل-مع-أيتام-اللاذقية-ويقدم-لهم-هدايا-الأعياد-1084889983.html
قائد القوات الروسية في سوريا يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
قائد القوات الروسية في سوريا يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
في تقليد بات سنوياً، زار قائد تجميع القوات الروسية العاملة في سوريا، العماد سيرغي إليكساندروفيتش كيسيل، دار رعاية الأيتام في محافظة اللاذقية، بمناسبة أعياد... 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T15:04+0000
2024-01-11T15:04+0000
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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية بأنه رافق قائد تجميع القوات الروسية، محافظ اللاذقية، عامر هلال، حيث قام كيسيل بجولة داخل الدار وقدّم الألعاب والهدايا للأطفال.وأعرب كيسيل عن سعادته بمشاركة الأطفال فرحتهم، وأشاد بجهود القائمين على الدار وحرصهم على تنشئة الأطفال على القيم الإنسانية النبيلة.بابتسامات عريضة، وهم يحملون الألعاب بفرح، أعرب عدد من الأطفال الأيتام لوكالة "سبوتنيك" عن سعادتهم الكبيرة بزيارة الضباط الروس إلى الدار وتقديمهم الهدايا والألعاب التي أدخلت البهجة إلى قلوبهم.وأكد الأطفال أنها ليست المرة التي يزور فيها الأصدقاء الروس دارهم، إذ كانوا زاروهم سابقاً وقدّموا لهم الهدايا، مشيرين إلى مشاعر المحبة الكبيرة التي يحملها الأطفال لأصدقائهم الروس الذين يشاركونهم أعياد الميلاد ورأس السنة في هذا العام كما العام الماضي.وشكر الأطفال روسيا لدعمها المستمر لهم وزيارة الضباط لهم، وتمنّوا أن يكون العام الجديد عام خير وسلام للدولة الروسية الصديقة التي جلبت الأمن والسلام لسوريا.وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس محافظة اللاذقية، تيسير حبيب، لـ"سبوتنيك": "هذا التقليد الذي تقوم به القاعدة الروسية بمناسبة الأعياد، مهم لتوطيد أواصر المحبة والتعاون والعلاقات المتينة بين الشعبين السوري والروسي".وبيّن حبيب أن تقديم الهدايا العينية للأطفال يسهم في رفع معنويات الأطفال وإدخال السعادة إلى نفوسهم.وأشار حبيب إلى تقديم دعم مادي لدار الأيتام من قبل بعض ميسوري الحال من أهالي محافظة حماه، مؤكداً أن الدار بحاجة لتضافر جميع الجهود والتكافل الاجتماعي لتقديم الرعاية المطلوبة للأيتام الموجودين في الدار.وبدوره، أكد نائب رئيس مجلس جمعية المساعي الخيرية في اللاذقية، دار رعاية الأيتام، عبد العزيز حكيم، في حديث لـ"سبوتنيك" أنه كان لزيارة قائد تجميع القوات الروسية الأثر الإيجابي على الأطفال الأيتام، حيث أدخلت السعادة والبهجة إلى نفوسهم، مشيراً إلى تقديم الهدايا للأطفال ومشاركتهم الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة.وشكر حكيم، روسيا قيادة وشعباً وجيشاً على الدعم الدائم الذي تقدمه لجمعية المساعي الخيرية ولدار الأيتام، وتبادل مشاعر المحبة بين الضباط الروس والأطفال، الأمر الذي ينعكس إيجاباً وسريعاً على معنوياتهم.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا

قائد القوات الروسية في سوريا يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد

15:04 GMT 11.01.2024
© Sputnik . Munzer Saidقائد القوات الروسية في سوريا يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
قائد القوات الروسية في سوريا يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© Sputnik . Munzer Said
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حصري
في تقليد بات سنوياً، زار قائد تجميع القوات الروسية العاملة في سوريا، العماد سيرغي إليكساندروفيتش كيسيل، دار رعاية الأيتام في محافظة اللاذقية، بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية بأنه رافق قائد تجميع القوات الروسية، محافظ اللاذقية، عامر هلال، حيث قام كيسيل بجولة داخل الدار وقدّم الألعاب والهدايا للأطفال.
وأعرب كيسيل عن سعادته بمشاركة الأطفال فرحتهم، وأشاد بجهود القائمين على الدار وحرصهم على تنشئة الأطفال على القيم الإنسانية النبيلة.
© Sputnik . Munzer Saidقائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
© Sputnik . Munzer Said
بابتسامات عريضة، وهم يحملون الألعاب بفرح، أعرب عدد من الأطفال الأيتام لوكالة "سبوتنيك" عن سعادتهم الكبيرة بزيارة الضباط الروس إلى الدار وتقديمهم الهدايا والألعاب التي أدخلت البهجة إلى قلوبهم.
وأكد الأطفال أنها ليست المرة التي يزور فيها الأصدقاء الروس دارهم، إذ كانوا زاروهم سابقاً وقدّموا لهم الهدايا، مشيرين إلى مشاعر المحبة الكبيرة التي يحملها الأطفال لأصدقائهم الروس الذين يشاركونهم أعياد الميلاد ورأس السنة في هذا العام كما العام الماضي.
© Sputnik . Munzer Saidقائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
© Sputnik . Munzer Said
وشكر الأطفال روسيا لدعمها المستمر لهم وزيارة الضباط لهم، وتمنّوا أن يكون العام الجديد عام خير وسلام للدولة الروسية الصديقة التي جلبت الأمن والسلام لسوريا.
وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس محافظة اللاذقية، تيسير حبيب، لـ"سبوتنيك": "هذا التقليد الذي تقوم به القاعدة الروسية بمناسبة الأعياد، مهم لتوطيد أواصر المحبة والتعاون والعلاقات المتينة بين الشعبين السوري والروسي".
© Sputnik . Munzer Saidقائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
© Sputnik . Munzer Said
وبيّن حبيب أن تقديم الهدايا العينية للأطفال يسهم في رفع معنويات الأطفال وإدخال السعادة إلى نفوسهم.
وأشار حبيب إلى تقديم دعم مادي لدار الأيتام من قبل بعض ميسوري الحال من أهالي محافظة حماه، مؤكداً أن الدار بحاجة لتضافر جميع الجهود والتكافل الاجتماعي لتقديم الرعاية المطلوبة للأيتام الموجودين في الدار.
© Sputnik . Munzer Saidقائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
© Sputnik . Munzer Said
وبدوره، أكد نائب رئيس مجلس جمعية المساعي الخيرية في اللاذقية، دار رعاية الأيتام، عبد العزيز حكيم، في حديث لـ"سبوتنيك" أنه كان لزيارة قائد تجميع القوات الروسية الأثر الإيجابي على الأطفال الأيتام، حيث أدخلت السعادة والبهجة إلى نفوسهم، مشيراً إلى تقديم الهدايا للأطفال ومشاركتهم الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة.
© Sputnik . Munzer Saidقائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
© Sputnik . Munzer Said
وشكر حكيم، روسيا قيادة وشعباً وجيشاً على الدعم الدائم الذي تقدمه لجمعية المساعي الخيرية ولدار الأيتام، وتبادل مشاعر المحبة بين الضباط الروس والأطفال، الأمر الذي ينعكس إيجاباً وسريعاً على معنوياتهم.
© Sputnik . Munzer Saidقائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد - سبوتنيك عربي
1/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
© Sputnik . Munzer Saidقائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد - سبوتنيك عربي
2/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
© Sputnik . Munzer Saidقائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد - سبوتنيك عربي
3/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
© Sputnik . Munzer Saidقائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد - سبوتنيك عربي
4/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
© Sputnik . Munzer Saidقائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد - سبوتنيك عربي
5/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
© Sputnik . Munzer Saidقائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد - سبوتنيك عربي
6/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
© Sputnik . Munzer Saidقائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد - سبوتنيك عربي
7/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
© Sputnik . Munzer Saidقائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد - سبوتنيك عربي
8/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
© Sputnik . Munzer Saidقائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد - سبوتنيك عربي
9/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
© Sputnik . Munzer Saidقائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد - سبوتنيك عربي
10/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
© Sputnik . Munzer Saidقائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد - سبوتنيك عربي
11/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
© Sputnik . Munzer Saidقائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد - سبوتنيك عربي
12/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
© Sputnik . Munzer Saidقائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد - سبوتنيك عربي
13/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
© Sputnik . Munzer Saidقائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد - سبوتنيك عربي
14/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
1/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
2/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
3/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
4/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
5/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
6/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
7/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
8/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
9/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
10/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
11/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
12/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
13/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
14/14
© Sputnik . Munzer Said
قائد القوات الروسية يحتفل مع أيتام اللاذقية ويقدم لهم هدايا الأعياد
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