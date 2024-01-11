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https://sputnikarabic.ae/20240111/مركز-المصالحة-الروسي-يقدم-مساعدات-لدعم-القطاعين-الصحي-والتعليمي-في-ريف-ديرالزور-شرقي-سوريا-1084896768.html
مركز المصالحة الروسي يقدم مساعدات لدعم القطاعين الصحي والتعليمي في ريف ديرالزور شرقي سوريا
مركز المصالحة الروسي يقدم مساعدات لدعم القطاعين الصحي والتعليمي في ريف ديرالزور شرقي سوريا
قدم الجيش الروسي مساعدات إنسانية لموظفي المراكز الصحية ومعلمي مدرسة "الصالحية" في منطقة الجزيرة السورية، دعما لهم في مواجهة الآثار الكارثية للحصار الغربي على... 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T17:13+0000
2024-01-11T17:13+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور شرقي سوريا، إن المساعدات الروسية لموظفي المرافق الأساسية في بلدة "الصالحية" تهدف إلى دعمهم في مواجهة الأعباء المعيشية، ودفعا للعملية التعليمية والقطاع الصحي والعاملين فيهما، وتشجيعا لعودة الأهالي إلى منازلهم التي هجروها بفعل الإرهاب.وقال، الجنرال فلاديمير، رئيس مركز المصالحة الروسي في منطقة "حطلة"، لمراسل "سبوتنيك" إن هذه "المساعدات هي هدية من الشعب الروسي إلى الأصدقاء في سوريا، ودعما للعاملين في القطاعين الصحي والتعليمي في قرى الجزيرة السورية".وأشار الجنرال إلى أن المركز قام بتوزيع 300 سلة مساعدات تضمنت موادا تموينية أساسية من شاي وأرز وطحين وزيت وسكر وغيرها.وفي السياق نفسه، أشار مدير التربية في محافظة دير الزور، سهيل الحيجي، في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى "الدور الإنساني الذي تقوم به روسيا في سوريا"، مقدما الشكر لمركز المصالحة على ما يقدمه من مساعدات لشريحة المعلمين وعموم أهل المحافظة، إضافة لوقوف روسيا إلى جانب سوريا عسكرياً وإنسانياً".وبدوره، أشاد رئيس المنطقة الصحية في ريف دير الزور الشمالي، عمار الشيخ، بمواقف روسيا الداعمة لأبناء ديرالزور في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة الناجمة عن الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على الشعب السوري، وهي مبادرة إنسانية من مركز المصالحة الروسي.يذكر ان مركز المصالحة الروسية في دير الزور يقوم بتوزيع المساعدات الإنسانية على الأهالي بشكل دوري تشجعيا لعودتهم إلى قراهم وبلداتهم.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, روسيا

مركز المصالحة الروسي يقدم مساعدات لدعم القطاعين الصحي والتعليمي في ريف ديرالزور شرقي سوريا

17:13 GMT 11.01.2024
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يدعم المعلمين وموظفي الصحة بريف ديرالزور في مواجهة الحصار الأمريكي
الجيش الروسي يدعم المعلمين وموظفي الصحة بريف ديرالزور في مواجهة الحصار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© Sputnik . Farouk Mudhi
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حصري
قدم الجيش الروسي مساعدات إنسانية لموظفي المراكز الصحية ومعلمي مدرسة "الصالحية" في منطقة الجزيرة السورية، دعما لهم في مواجهة الآثار الكارثية للحصار الغربي على سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور شرقي سوريا، إن المساعدات الروسية لموظفي المرافق الأساسية في بلدة "الصالحية" تهدف إلى دعمهم في مواجهة الأعباء المعيشية، ودفعا للعملية التعليمية والقطاع الصحي والعاملين فيهما، وتشجيعا لعودة الأهالي إلى منازلهم التي هجروها بفعل الإرهاب.
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يدعم المعلمين وموظفي الصحة بريف ديرالزور في مواجهة الحصار الأمريكي
الجيش الروسي يدعم المعلمين وموظفي الصحة بريف ديرالزور في مواجهة الحصار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
الجيش الروسي يدعم المعلمين وموظفي الصحة بريف ديرالزور في مواجهة الحصار الأمريكي
© Sputnik . Farouk Mudhi
وقال، الجنرال فلاديمير، رئيس مركز المصالحة الروسي في منطقة "حطلة"، لمراسل "سبوتنيك" إن هذه "المساعدات هي هدية من الشعب الروسي إلى الأصدقاء في سوريا، ودعما للعاملين في القطاعين الصحي والتعليمي في قرى الجزيرة السورية".
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يدعم المعلمين وموظفي الصحة بريف ديرالزور في مواجهة الحصار الأمريكي
الجيش الروسي يدعم المعلمين وموظفي الصحة بريف ديرالزور في مواجهة الحصار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
الجيش الروسي يدعم المعلمين وموظفي الصحة بريف ديرالزور في مواجهة الحصار الأمريكي
© Sputnik . Farouk Mudhi
وأشار الجنرال إلى أن المركز قام بتوزيع 300 سلة مساعدات تضمنت موادا تموينية أساسية من شاي وأرز وطحين وزيت وسكر وغيرها.
وفي السياق نفسه، أشار مدير التربية في محافظة دير الزور، سهيل الحيجي، في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى "الدور الإنساني الذي تقوم به روسيا في سوريا"، مقدما الشكر لمركز المصالحة على ما يقدمه من مساعدات لشريحة المعلمين وعموم أهل المحافظة، إضافة لوقوف روسيا إلى جانب سوريا عسكرياً وإنسانياً".
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يدعم المعلمين وموظفي الصحة بريف ديرالزور في مواجهة الحصار الأمريكي
الجيش الروسي يدعم المعلمين وموظفي الصحة بريف ديرالزور في مواجهة الحصار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
الجيش الروسي يدعم المعلمين وموظفي الصحة بريف ديرالزور في مواجهة الحصار الأمريكي
© Sputnik . Farouk Mudhi
وبدوره، أشاد رئيس المنطقة الصحية في ريف دير الزور الشمالي، عمار الشيخ، بمواقف روسيا الداعمة لأبناء ديرالزور في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة الناجمة عن الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على الشعب السوري، وهي مبادرة إنسانية من مركز المصالحة الروسي.
© Sputnik . Farouk Mudhiالجيش الروسي يدعم المعلمين وموظفي الصحة بريف ديرالزور في مواجهة الحصار الأمريكي
الجيش الروسي يدعم المعلمين وموظفي الصحة بريف ديرالزور في مواجهة الحصار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
الجيش الروسي يدعم المعلمين وموظفي الصحة بريف ديرالزور في مواجهة الحصار الأمريكي
© Sputnik . Farouk Mudhi
يذكر ان مركز المصالحة الروسية في دير الزور يقوم بتوزيع المساعدات الإنسانية على الأهالي بشكل دوري تشجعيا لعودتهم إلى قراهم وبلداتهم.
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