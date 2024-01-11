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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240111/مسؤولون-أمريكيون-الخلاف-بين-زيلينسكي-وزالوجني-يهدد-الاسترتيجية-العسكرية-الأوكرانية-1084893581.html
مسؤولون أمريكيون: الخلاف بين زيلينسكي وزالوجني يهدد الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية
مسؤولون أمريكيون: الخلاف بين زيلينسكي وزالوجني يهدد الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية
أفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر بأن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالقلق من أن الخلافات بين فلاديمير زيلينسكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري... 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T15:39+0000
2024-01-11T15:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقا للمصادر، فإن الجيش الأوكراني يقوم حاليا بوضع خطط لعام 2024، والولايات المتحدة تريد من أوكرانيا تحديد أفضل السبل لمواءمة دعمها لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في العام المقبل.وبحسب "بلومبرغ"، وفقا للمصادر، تعمل دول مجموعة السبع مع أوكرانيا لوضع اللمسات الأخيرة على الالتزامات الأمنية الثنائية. وأنهم يأملون في استكمالها الشهر المقبل.ونشرت دول مجموعة السبع في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس إعلانا لدعم أوكرانيا، لكن الالتزامات الأمنية المذكورة فيه لا تنص على جداول زمنية محددة للتنفيذ، مثل الوعود السابقة بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف. وتأمل كييف أن يتم وضع "الضمانات الأمنية" قبل قمة الناتو في واشنطن عام 2024.وكما ذكرت وسائل الإعلام سابقاً، يمكن إضفاء الطابع الرسمي على الضمانات الأمنية لأوكرانيا في شكل اتفاقيات ثنائية مع فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى بشأن التمويل طويل الأجل، والإمدادات العسكرية، وتدريب الجنود، وما إلى ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20240111/مصادر-أمريكية-تؤكد-الغرب-لن-يتمكن-من-الصمود-أمام-روسيا-1084879147.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

مسؤولون أمريكيون: الخلاف بين زيلينسكي وزالوجني يهدد الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية

15:39 GMT 11.01.2024 (تم التحديث: 15:40 GMT 11.01.2024)
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر بأن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالقلق من أن الخلافات بين فلاديمير زيلينسكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني تؤدي إلى إبطاء تطوير الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية.
ووفقا للمصادر، فإن الجيش الأوكراني يقوم حاليا بوضع خطط لعام 2024، والولايات المتحدة تريد من أوكرانيا تحديد أفضل السبل لمواءمة دعمها لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في العام المقبل.

وقالت الصحيفة: "يشعر المسؤولون في واشنطن بالقلق من أن الخلافات بين زيلينسكي وزالوجني تؤدي إلى إبطاء الجهود لتشكيل استراتيجية جديدة".

وبحسب "بلومبرغ"، وفقا للمصادر، تعمل دول مجموعة السبع مع أوكرانيا لوضع اللمسات الأخيرة على الالتزامات الأمنية الثنائية. وأنهم يأملون في استكمالها الشهر المقبل.

وفي وقت سابق، كتب عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية عن صراع محتمل بين زيلينسكي وزالوجني. وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن زالوجني، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين مواطنيه، يمكن أن يشكل تهديدا لزيلينسكي إذا قرر بدء حياته السياسية.

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
مصادر أمريكية تؤكد: الغرب لن يتمكن من الصمود أمام روسيا
11:35 GMT
ونشرت دول مجموعة السبع في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس إعلانا لدعم أوكرانيا، لكن الالتزامات الأمنية المذكورة فيه لا تنص على جداول زمنية محددة للتنفيذ، مثل الوعود السابقة بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف. وتأمل كييف أن يتم وضع "الضمانات الأمنية" قبل قمة الناتو في واشنطن عام 2024.
وكما ذكرت وسائل الإعلام سابقاً، يمكن إضفاء الطابع الرسمي على الضمانات الأمنية لأوكرانيا في شكل اتفاقيات ثنائية مع فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى بشأن التمويل طويل الأجل، والإمدادات العسكرية، وتدريب الجنود، وما إلى ذلك.
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