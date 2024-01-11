https://sputnikarabic.ae/20240111/مشروعات-الطاقة-النظيفة-لمواجهة-التغيرات-المناخية-1084891949.html
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
تعتبر الطاقة النظيفة والمتجددة إحدى وسائل الدول للتقدم باقتصادياتها نحو الأفضل، بما يتناسب مع الوضع العالمي المتعلق بالبيئة والمناخ. 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T15:18+0000
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2024-01-11T15:18+0000
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مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
لذلك تسعى دول عديدة للنهوض في هذا المجال والتقدم بأفكار مختلفة، واستغلال بنيتها ومساحاتها وطقسها، لإيجاد بدائل آمنة للطاقة.مصر والسعودية، من خلال تحالفهما السياسي والاقتصادي، يسيران من ملف الاستثمار نحو شراكات تتعلق بالطاقة النظيفة، فقد اتفقت الحكومة المصرية، مع تحالف بقيادة شركة "أكوا باور" السعودية، على تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.تبلغ سعة المشروع 1.1 غيغاواط، وباستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، ومن المقرر تنفيذه في منطقتي خليج السويس وجبل الزيت.وقال الخبير الاقتصادي، السيد خضر، إن علاقات مصر والسعودية في تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمار تتزايد، خاصة في ظل مواجهة التغيرات المناخية واتخاذ الإجراءات الاستباقية في تعزيز سبل التعاون في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر.من جهته يرى الخبير الاقتصادي، خالد الجاسر، أن الاتفاق سينتج عنه توفير للفرص الوظيفية وكذلك تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق استثمارات لصالح البلدين.وأوضح أن الاتفاق يؤسس إلى الانسجام مع المتطلبات العالمية للحفاظ على البيئة وتوفير في الطاقة وتقدم كهرباء بشكل أكبر.من جهته، أكد رئيس حزب البيئة العالمي، دوميت كامل، أن المنطقة في أمسّ الحاجة للبدء في الطاقات البديلة، في ظل ما يتعرض له كوكب الأرض من تغيرات مناخية وتمدد التصحر وزيادة الحرارة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مساحة حرة, مصر, السعودية, الأخبار, аудио
مساحة حرة, مصر, السعودية, الأخبار, аудио
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
تعتبر الطاقة النظيفة والمتجددة إحدى وسائل الدول للتقدم باقتصادياتها نحو الأفضل، بما يتناسب مع الوضع العالمي المتعلق بالبيئة والمناخ.
لذلك تسعى دول عديدة للنهوض في هذا المجال والتقدم بأفكار مختلفة، واستغلال بنيتها ومساحاتها وطقسها، لإيجاد بدائل آمنة للطاقة.
مصر والسعودية، من خلال تحالفهما السياسي والاقتصادي، يسيران من ملف الاستثمار نحو شراكات تتعلق بالطاقة النظيفة، فقد اتفقت الحكومة المصرية، مع تحالف بقيادة شركة "أكوا باور" السعودية، على تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح
، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.
تبلغ سعة المشروع 1.1 غيغاواط، وباستثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، ومن المقرر تنفيذه في منطقتي خليج السويس وجبل الزيت.
وقال الخبير الاقتصادي، السيد خضر، إن علاقات مصر والسعودية في تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمار تتزايد، خاصة في ظل مواجهة التغيرات المناخية واتخاذ الإجراءات الاستباقية في تعزيز سبل التعاون في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر
.
ولفت إلى أن المشروع سيكون له دور مهم جدا في الفترة المقبلة، في توليد الطاقة التي تفيد البلدين، حتى يمكن الاستغناء عن الطاقة التقليدية بشكل كبير.
من جهته يرى الخبير الاقتصادي، خالد الجاسر، أن الاتفاق سينتج عنه توفير للفرص الوظيفية وكذلك تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق استثمارات لصالح البلدين.
وأوضح أن الاتفاق يؤسس إلى الانسجام مع المتطلبات العالمية للحفاظ على البيئة وتوفير في الطاقة وتقدم كهرباء بشكل أكبر.
وذكر أن السعودية تهدف إلى خدمة مصالحها وأيضا دول الجوار والمنطقة، خاصة وأن المشاريع الأخيرة في البلاد تؤكد على التأثير السعودي على مستوى العالم.
من جهته، أكد رئيس حزب البيئة العالمي، دوميت كامل، أن المنطقة في أمسّ الحاجة للبدء في الطاقات البديلة، في ظل ما يتعرض له كوكب الأرض من تغيرات مناخية وتمدد التصحر وزيادة الحرارة.
وبيّن أن المشروع "موضوع بيئي" يخفض بشكل كبير نسبة التلوث ويؤدي إلى إعطاء طاقة بديلة ضخمة، مما يعطي فرصة لمشاريع أخرى، مشيرًا إلى أن المشروع يوفر كميات ضخمة من الوقود الأحفوري في هذه المنطقة واستبدالها بطاقة نظيفة.