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https://sputnikarabic.ae/20240111/مصادر-أمريكية-تؤكد-الغرب-لن-يتمكن-من-الصمود-أمام-روسيا-1084879147.html
مصادر أمريكية تؤكد: الغرب لن يتمكن من الصمود أمام روسيا
مصادر أمريكية تؤكد: الغرب لن يتمكن من الصمود أمام روسيا
أفادت مجلة أمريكية بأن الغرب لن يتمكن من إجبار روسيا على قبول السلام بشروط أوكرانيا، لذا من الأفضل لكييف أن تبرم اتفاقًا مع موسكو. 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T11:35+0000
2024-01-11T11:35+0000
روسيا
العالم
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وقالت المجلة: "هناك فرصة واقعية ضئيلة للغاية، لن يتمكن الغرب من الصمود أكثر من روسيا وإرغامها على قبول السلام بشروط أوكرانية. والمناقشة في الكونغرس حول المساعدات لأوكرانيا تعكس حقائق جديدة ومن غير المرجح أن تهدأ".وأشارت إلى أن الوقت ليس في صالح كييف، لا عسكريًا ولا اقتصاديًا، وبالتالي فإن موقفها في أي مفاوضات مستقبلية قد يكون أسوأ بكثير مما هو عليه الآن.وقالت مجلة "Responsible Statecraft": "أصبح الجيش الروسي الآن أفضل بكثير وأكثر مهارة من الناحية التكتيكية عما كان عليه في بداية الحرب، ولا تظهر العقوبات الغربية أي علامات على الإضرار بالاقتصاد الروسي".وعاد الكونغرس الأمريكي إلى العمل هذا الأسبوع، بعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. وفي نهاية عام 2023، لم يتمكن المشرعون من الاتفاق على طلب البيت الأبيض للحصول على الدعم من كييف، وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الإدارة عن حزمة مساعدات أخرى، ولكن في هذه المرحلة جفت الأموال المخصصة لأوكرانيا.بدوره، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في اجتماع لمجلس الشيوخ في الكونغرس، إنه من دون مساعدة أمريكية في الوضع في أوكرانيا، سيحدث "تحول دراماتيكي" لصالح موسكو خلال شهر.
https://sputnikarabic.ae/20240111/خبير-يكشف-عن-خلافات-في-الغرب-حول-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1084871507.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مصادر أمريكية تؤكد: الغرب لن يتمكن من الصمود أمام روسيا

11:35 GMT 11.01.2024
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
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أفادت مجلة أمريكية بأن الغرب لن يتمكن من إجبار روسيا على قبول السلام بشروط أوكرانيا، لذا من الأفضل لكييف أن تبرم اتفاقًا مع موسكو.
وقالت المجلة: "هناك فرصة واقعية ضئيلة للغاية، لن يتمكن الغرب من الصمود أكثر من روسيا وإرغامها على قبول السلام بشروط أوكرانية. والمناقشة في الكونغرس حول المساعدات لأوكرانيا تعكس حقائق جديدة ومن غير المرجح أن تهدأ".
وأشارت إلى أن الوقت ليس في صالح كييف، لا عسكريًا ولا اقتصاديًا، وبالتالي فإن موقفها في أي مفاوضات مستقبلية قد يكون أسوأ بكثير مما هو عليه الآن.
وقالت مجلة "Responsible Statecraft": "أصبح الجيش الروسي الآن أفضل بكثير وأكثر مهارة من الناحية التكتيكية عما كان عليه في بداية الحرب، ولا تظهر العقوبات الغربية أي علامات على الإضرار بالاقتصاد الروسي".
القمة العربية الإسلامية غير العادية في العاصمة السعودية الرياض، السعودية، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير يكشف عن خلافات في الغرب حول المفاوضات بشأن أوكرانيا
05:45 GMT
وعاد الكونغرس الأمريكي إلى العمل هذا الأسبوع، بعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. وفي نهاية عام 2023، لم يتمكن المشرعون من الاتفاق على طلب البيت الأبيض للحصول على الدعم من كييف، وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الإدارة عن حزمة مساعدات أخرى، ولكن في هذه المرحلة جفت الأموال المخصصة لأوكرانيا.
بدوره، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في اجتماع لمجلس الشيوخ في الكونغرس، إنه من دون مساعدة أمريكية في الوضع في أوكرانيا، سيحدث "تحول دراماتيكي" لصالح موسكو خلال شهر.
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