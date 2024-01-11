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مصر تعلن عن خطة لنشر أجهزة إنعاش القلب في الأماكن العامة

مصر تعلن عن خطة لنشر أجهزة إنعاش القلب في الأماكن العامة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأربعاء، عن خطة تهدف إلى نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي في الأماكن العامة لمواجهة خطر التوقف المفاجئ لعضلة القلب. 11.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-11T08:55+0000

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ونقل موقع "الهيئة المصرية للإعلام" عن وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، قوله بأن الخطة تأتي في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين والعمل المستمر على تحقيق الأمن الصحي للمواطن سواء على المستوى الطبي أو التوعوي أو البحثي.وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد وافق على نتائج الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة بشأن مقترح التعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ عبر نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي والآليات التنفيذية.من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، أن المقترح المقدم من وزارة الصحة لتركيب أجهزة إزالة الرجفان القلبي يأتي على 3 مراحل بحسب الأولوية، حيث تستهدف الخطة أولا صالات الوصول والمغادرة في المطارات ومحطات القطارات والمترو والمساجد والكنائس الكبيرة وسيارات المطافئ والشرطة ومناطق الجذب السياحي والمواقع التاريخية والفنادق.وأوضح عبد الغفار أن توقف القلب المفاجئ غالبا ما يحدث عندما يتسبب اضطراب النشاط الكهربائي للقلب في سرعة ضربات القلب بصورة خطيرة تسرع القلب البطيني أو بسبب حدوث ضربات قلب سريعة غير منتظمة (الرجفان البطيني).وأضاف عبد الغفار أن ضربات القلب غير المنتظمة تمنع القلب من ضخ الدم بكفاءة مما يسبب توقف القلب وتحدث الوفاة إذا استمرت هذه الحالة لأكثر من دقائق.ونوه المتحدث بأن فرص إنقاذ حياة المصاب بالتوقف القلبي المفاجئ تزداد بنسبة 90% إذا تم استخدام جهاز الإنعاش القلبي في الدقيقة الأولى وينخفض المعدل بنسبة 10% لكل دقيقة بدون التدخل.يذكر أن توقف القلب المفاجئ يعتبر سبب نحو 14% من أعداد الوفيات سنويا داخل مصر، كما تصل وفيات توقف القلب المفاجئ خارج المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 360 ألف حالة سنويا.

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