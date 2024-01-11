عربي
https://sputnikarabic.ae/20240111/نائبة-رئيس-الوزراء-الروسي-روسيا-لا-ترى-أي-آفاق-لاستئناف-صفقة-الحبوب-1084871609.html
نائبة رئيس الوزراء الروسي: روسيا لا ترى أي آفاق لاستئناف صفقة الحبوب
نائبة رئيس الوزراء الروسي: روسيا لا ترى أي آفاق لاستئناف صفقة الحبوب
أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، اليوم الخميس، أن روسيا لا ترى حتى الآن أي آفاق لاستئناف مبادرة حبوب البحر الأسود. 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T05:35+0000
2024-01-11T05:35+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104360/56/1043605604_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7cf5a4d17581cddcbd1f1328dc0396c.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت في حديث لوكالة "سبوتنيك": "صفقة الحبوب، كما تتذكرون، حزمة اتفاقات شاملة، تتضمن اتفاقية أساسية بشأن سلامة النقل البحري، واتفاقية توفر حلولاً للمشاكل المتعلقة بالتحويلات المصرفية والخدمات اللوجستية البحرية والشحن والتأمين وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت"، لافتة إلى أنه "في هذا الجزء الثاني من الصفقة، لا يوجد أي تغييرات إيجابية".وأضافت: "أود أن أؤكد أن المذكرة نفسها لم تتوقف، على عكس الاتفاق الرئيسي. ويواصل القسم الدبلوماسي العمل على هذه الوثيقة. وهذا العمل مستمر رغم صعوبته. أما بالنسبة للوثيقة الأساسية لهذه الاتفاقية ليست سارية المفعول، ولا نرى حتى الآن أي آفاق لتجديدها".وأخطرت موسكو في 17 تموز/ يوليو الماضي، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بوقف تمديد اتفاق الحبوب، ما يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.وتعود أسباب وقف العمل بالاتفاق إلى عدم التزام الدول الغربية بالشروط التي تراعي مصالح روسيا بموجب الاتفاق، رغم جهود الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230909/الكرملين-شروط-روسيا-لاستئناف-صفقة-الحبوب-معروفة-جيدًا-وقابلة-للتنفيذ-1080843121.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104360/56/1043605604_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_869d709a097c2e7cd884f0cd63d13277.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

نائبة رئيس الوزراء الروسي: روسيا لا ترى أي آفاق لاستئناف صفقة الحبوب

05:35 GMT 11.01.2024
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورحصاد الحبوب في حقول "بوسيفنينسكايا" بحي تشيريبانوفسكي في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية
حصاد الحبوب في حقول بوسيفنينسكايا بحي تشيريبانوفسكي في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، اليوم الخميس، أن روسيا لا ترى حتى الآن أي آفاق لاستئناف مبادرة حبوب البحر الأسود.
موسكو - سبوتنيك. وقالت في حديث لوكالة "سبوتنيك": "صفقة الحبوب، كما تتذكرون، حزمة اتفاقات شاملة، تتضمن اتفاقية أساسية بشأن سلامة النقل البحري، واتفاقية توفر حلولاً للمشاكل المتعلقة بالتحويلات المصرفية والخدمات اللوجستية البحرية والشحن والتأمين وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت"، لافتة إلى أنه "في هذا الجزء الثاني من الصفقة، لا يوجد أي تغييرات إيجابية".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
الكرملين: شروط روسيا لاستئناف صفقة الحبوب معروفة جيدًا وقابلة للتنفيذ
9 سبتمبر 2023, 09:50 GMT
وأضافت: "أود أن أؤكد أن المذكرة نفسها لم تتوقف، على عكس الاتفاق الرئيسي. ويواصل القسم الدبلوماسي العمل على هذه الوثيقة. وهذا العمل مستمر رغم صعوبته. أما بالنسبة للوثيقة الأساسية لهذه الاتفاقية ليست سارية المفعول، ولا نرى حتى الآن أي آفاق لتجديدها".
وأخطرت موسكو في 17 تموز/ يوليو الماضي، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بوقف تمديد اتفاق الحبوب، ما يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.
وتعود أسباب وقف العمل بالاتفاق إلى عدم التزام الدول الغربية بالشروط التي تراعي مصالح روسيا بموجب الاتفاق، رغم جهود الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تبحث تعيين ليبرمان في حكومة الحرب.. صور وفيديوأمس, 22:20 GMTПодготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала