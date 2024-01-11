https://sputnikarabic.ae/20240111/نائبة-رئيس-الوزراء-الروسي-روسيا-لا-ترى-أي-آفاق-لاستئناف-صفقة-الحبوب-1084871609.html
نائبة رئيس الوزراء الروسي: روسيا لا ترى أي آفاق لاستئناف صفقة الحبوب
نائبة رئيس الوزراء الروسي: روسيا لا ترى أي آفاق لاستئناف صفقة الحبوب
أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، اليوم الخميس، أن روسيا لا ترى حتى الآن أي آفاق لاستئناف مبادرة حبوب البحر الأسود. 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T05:35+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت في حديث لوكالة "سبوتنيك": "صفقة الحبوب، كما تتذكرون، حزمة اتفاقات شاملة، تتضمن اتفاقية أساسية بشأن سلامة النقل البحري، واتفاقية توفر حلولاً للمشاكل المتعلقة بالتحويلات المصرفية والخدمات اللوجستية البحرية والشحن والتأمين وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت"، لافتة إلى أنه "في هذا الجزء الثاني من الصفقة، لا يوجد أي تغييرات إيجابية".وأضافت: "أود أن أؤكد أن المذكرة نفسها لم تتوقف، على عكس الاتفاق الرئيسي. ويواصل القسم الدبلوماسي العمل على هذه الوثيقة. وهذا العمل مستمر رغم صعوبته. أما بالنسبة للوثيقة الأساسية لهذه الاتفاقية ليست سارية المفعول، ولا نرى حتى الآن أي آفاق لتجديدها".وأخطرت موسكو في 17 تموز/ يوليو الماضي، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بوقف تمديد اتفاق الحبوب، ما يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.وتعود أسباب وقف العمل بالاتفاق إلى عدم التزام الدول الغربية بالشروط التي تراعي مصالح روسيا بموجب الاتفاق، رغم جهود الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230909/الكرملين-شروط-روسيا-لاستئناف-صفقة-الحبوب-معروفة-جيدًا-وقابلة-للتنفيذ-1080843121.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
نائبة رئيس الوزراء الروسي: روسيا لا ترى أي آفاق لاستئناف صفقة الحبوب
أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، اليوم الخميس، أن روسيا لا ترى حتى الآن أي آفاق لاستئناف مبادرة حبوب البحر الأسود.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت في حديث لوكالة "سبوتنيك": "صفقة الحبوب، كما تتذكرون، حزمة اتفاقات شاملة، تتضمن اتفاقية أساسية بشأن سلامة النقل البحري، واتفاقية توفر حلولاً للمشاكل المتعلقة بالتحويلات المصرفية والخدمات اللوجستية البحرية والشحن والتأمين وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت"، لافتة إلى أنه "في هذا الجزء الثاني من الصفقة، لا يوجد أي تغييرات إيجابية".
وأضافت: "أود أن أؤكد أن المذكرة نفسها لم تتوقف، على عكس الاتفاق الرئيسي. ويواصل القسم الدبلوماسي العمل على هذه الوثيقة. وهذا العمل مستمر رغم صعوبته. أما بالنسبة للوثيقة الأساسية لهذه الاتفاقية ليست سارية المفعول، ولا نرى حتى الآن أي آفاق لتجديدها".
وأخطرت موسكو في 17 تموز/ يوليو الماضي، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بوقف تمديد اتفاق الحبوب
، ما يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.
وتعود أسباب وقف العمل بالاتفاق إلى عدم التزام الدول الغربية بالشروط التي تراعي مصالح روسيا بموجب الاتفاق، رغم جهود الأمم المتحدة.