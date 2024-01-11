https://sputnikarabic.ae/20240111/هيئة-بريطانية-تلقينا-بلاغا-حول-اعتلاء-أشخاص-لسفينة-قبالة-سواحل-عمان-1084873184.html
هيئة بريطانية: تلقينا بلاغا حول اعتلاء أشخاص لسفينة قبالة سواحل عمان
هيئة بريطانية: تلقينا بلاغا حول اعتلاء أشخاص لسفينة قبالة سواحل عمان
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، بأنها تلقت بلاغًا بشأن حدث على بعد 50 ميلًا بحريًا، شرق سواحل عُمان. 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T07:48+0000
2024-01-11T07:48+0000
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وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: " تلقينا بلاغًا بشأن اعتلاء أشخاص لسفينة قبالة سواحل عمان ولا نستطيع التواصل معها".وقع الحادث بعد ساعات قليلة من تبني مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو "أنصار الله" في اليمن، إلى التوقف الفوري عن الهجمات على السفن.وأدان قرار مجلس الأمن بشدة هجمات "أنصار الله" على السفن التجارية، التي وقعت بدءًا من 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، عندما هاجمت "أنصار الله" واحتجزت سفينة "جالاكسي ليدر" وطاقمها.بالإضافة إلى ذلك، يطالب مجلس الأمن بأن تتوقف "أنصار الله" فورًا عن جميع الهجمات المماثلة التي تعرقل التجارة العالمية، وتلحق ضررًا بحقوق وحريات الملاحة، وتهدد السلام والأمان الإقليميين.كما يطالب مجلس الأمن بأن تطلق "أنصار الله" فورًا سراح سفينة "جالاكسي ليدر" وطاقمها.ولفت مجلس الأمن حق الدول الأعضاء في حماية سفنها، وفقًا للقانون الدولي، من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تضر بحقوق وحريات الملاحة.وتواصل القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ "أنصار الله" في تنفيذ هجمات ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، في ردّ على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240111/جماعة-أنصار-الله-تعليقا-على-قرار-مجلس-الأمن-لعبة-سياسية-1084871197.html
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خليج عمان, أخبار اليمن الأن, العالم
خليج عمان, أخبار اليمن الأن, العالم
هيئة بريطانية: تلقينا بلاغا حول اعتلاء أشخاص لسفينة قبالة سواحل عمان
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، بأنها تلقت بلاغًا بشأن حدث على بعد 50 ميلًا بحريًا، شرق سواحل عُمان.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: " تلقينا بلاغًا بشأن اعتلاء أشخاص لسفينة قبالة سواحل عمان ولا نستطيع التواصل معها".
وأشارت إلى أن الهيئة لا تستطيع إجراء الاتصالات مع السفينة في الوقت الحالي، ووفقا لها، فإن سلطات عُمان تحقق في الحادث، و"ننصح السفن بالحذر وإبلاغنا بأي نشاط مشبوه".
وقع الحادث بعد ساعات قليلة من تبني مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو "أنصار الله" في اليمن، إلى التوقف الفوري عن الهجمات على السفن.
وأدان قرار مجلس الأمن بشدة هجمات "أنصار الله" على السفن التجارية، التي وقعت بدءًا من 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، عندما هاجمت "أنصار الله" واحتجزت سفينة "جالاكسي ليدر" وطاقمها.
بالإضافة إلى ذلك، يطالب مجلس الأمن بأن تتوقف "أنصار الله" فورًا عن جميع الهجمات المماثلة التي تعرقل التجارة العالمية، وتلحق ضررًا بحقوق وحريات الملاحة، وتهدد السلام والأمان الإقليميين.
كما يطالب مجلس الأمن بأن تطلق "أنصار الله" فورًا سراح سفينة "جالاكسي ليدر" وطاقمها.
ولفت مجلس الأمن حق الدول الأعضاء في حماية سفنها، وفقًا للقانون الدولي، من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تضر بحقوق وحريات الملاحة.
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس"، معلقًا على قرار مجلس الأمن: "نحيط علمًا شعوب العالم أن القرار الذي تم اعتماده بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية، وأن الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي".
وتواصل القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ "أنصار الله" في تنفيذ هجمات ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، في ردّ على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.